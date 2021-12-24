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Культура

Победитель «Евровидения» и звезда TikTok: Диме Билану — 40

«Умница и профессионал»: звезды поздравили Билана с юбилеем

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Певец Дима Билан во время выступления в финале конкурса «Евровидение» в Белграде, 24 мая 2008 года

Певец Дима Билан во время выступления в финале конкурса «Евровидение» в Белграде, 24 мая 2008 года

Marko Djurica/Reuters
Заслуженному артисту России Диме Билану 24 декабря исполняется 40 лет. Он является единственным победителем «Евровидения» от России и обладателем восьми статуэток MTV Europe Music Awards (столько же — у Бритни Спирс и 30 Seconds to Mars). К юбилею певца участники «Евровидения» и коллеги по эстраде рассказали «Газете.Ru» о трудолюбии, таланте и любви Билана к своему делу, а также оценили его ведение TikTok и соответствие современному шоу-бизнесу.

Яна Чурикова, комментатор «Евровидения»

— Дима Билан — уникальный исполнитель, в котором сочетаются невероятная харизма, сценическое обаяние и бешеная работоспособность. Это музыкант с большой буквы. Если был бы конструктор «Собери идеального артиста», — получился бы Дима. Потому что он именно такой. Сейчас Дима занял очень правильное положение, взяв самое лучшее от старой школы, а именно — феноменальное умение работать вживую. И в то же время он очень органично влился в культуру TikTok и там чувствует себя как рыба в воде. В общем, Дима — уникум. Как-то так получилось, что он имеет международное понимание своего дара — это не локальный артист. Будучи рожденным в России и попав на европейскую сцену, он нашел свою аудиторию. Я рада, что Дима — часть российского шоу-бизнеса, в том числе и актуального. Также поздравляю Диму с тем, что он — обладатель рекордного количества статуэток MTV EMA среди россиян. Еще никто его не переплюнул и, я боюсь, не переплюнет. В общем, Дима — просто пупсик, посылаю ему сердечки.

Виктор Дробыш, продюсер

— В первую очередь, Дима Билан победил на «Евровидении» благодаря таланту и трудолюбию. Для меня Билан — очень образцовый певец, потому что он действительно трудяга. Все, что с ним произошло, он сделал сам.

Дмитрий Колдун, участник «Евровидения-2007»

— Несмотря на незначительную разницу в возрасте, могу сказать, что я отчасти вырос на песнях Билана. Еще будучи студентом, напевал «Ты должна рядом быть». Конечно, мне больше по душе его раннее творчество — лирика, неразделенные чувства. Но я с интересом слежу и за тем, что происходит у Димы в музыкальной жизни сейчас.

Уже во время участия в «Евровидении» Дима была опытным и успешным артистом, поэтому эта победа лишь укрепила его позиции и любовь поклонников. Период времени, в который попали замечательные выступления Димы на этом конкурсе, можно назвать золотым веком «Евровидения». Максимальное число стран-участниц, оригинальная и смелая режиссура номеров, поднимаемые социальные темы, поддержка соседей, расцвет цифровых СМИ — все это способствовало тому, чтобы победа на «Евровидении» стала по-настоящему сенсацией большого масштаба. Вряд ли победа на этом конкурсе может вызвать подобный ажиотаж сейчас. Что говорить, если за мое пятое место годом ранее меня у трапа самолета встречал военный оркестр. Все это — показатель отношения к конкурсу, участникам и результатам в те годы.

МакSим, певица

— Я считаю Диму одним из лучших артистов на нашей эстраде! Он не просто талантлив, а еще и ценен своей искренней любовью к нашей стране и своему делу.

Мария Кац (Юдифь), участница «Евровидения-1994»

— Дима победил на «Евровидении», потому что он — талантливый артист, большой умница и профессионал. Также у него была очень сильная команда и чудесная песня «Believe». Хотя мне, кстати, больше нравится песня «Never Let You Go», с которой он занял второе место, и номер с балеринами. Но это уже, что называется, на вкус и цвет. К талантливому человеку абсолютно заслуженно повернулась удача — я очень рада, что ему удалось добраться до самого высокого места. Я дружила с Димой еще тогда, когда он сотрудничал с первым продюсером — Юрием Айзеншписом. У Билана много хороших, замечательных песен.

Он большой молодец, что влился в TikTok — я и сама там нахожусь, мне зашел этот формат. Изначально я подумала, что это коллективная деградация, но потом поняла, что это просто новый формат и новая информационная реальность, в которой глупо не существовать, если получается хорошо снимать. В TikTok очень много моих коллег, которые прекрасно себя чувствуют там.

@bilanofficial

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оригинальный звук - Дима Билан

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