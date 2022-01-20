«В России девушки бежали за мной по улице»: каким был актер Гаспар Ульель

Знаменитый французский актер Гаспар Ульель, катаясь в Альпах, столкнулся с другим лыжником, получив травму головы. Артиста доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти. О творческой карьере Ульеля, его поездах в Россию и роли знаменитого кутюрье Ив Сен-Лорана, — в материале «Газеты.Ru».

В возрасте 37 лет умер французский актер Гаспар Ульель. Накануне он потерял сознание при столкновении с лыжником, съезжая по трассе на курорте Ля-Розьер (Савойя). Ульель получил серьезную травму головы.

В момент удара, как сообщила прокуратура, он был без шлема. Хотя, как отметила прокурор, наличие защиты «не обязательно изменило бы ситуацию». Второй лыжник не получил серьезных травм. Ульеля госпитализировали на вертолете в больницу Гренобля, но не смогли спасти.

«Это трагическая новость для всего мирового киносообщества и для Франции в частности. В самом деле, он был новым секс-символом Франции в XXI веке. Он был из образованной семьи, элитарной семьи стилистов. Собственно, сыграл стилиста – одного из самых известных кутюрье Ив-Сен Лорана – в одноименном фильме», – отметил в комментарии РЕН ТВ кинокритик Николай Никулин.

Среди знаменитых ролей Ульеля – участие в кинокартинах «Целуй, кого хочешь» (2002), «Заблудшие» (2003), «Последний день» (2004), приквел «Ганнибал: Восхождение» (2007), «Это всего лишь конец света» (2016). В 2005 и 2017 году он стал лауреатом национальной кинопремии Франции «Сезар».

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«Мы его помним по роли молодого Ганнибала Лектера и еще увидим в сериале «Лунный рыцарь». Все, что мы можем сделать, чтобы почтить его память, – это смотреть кино с его участием, потому что жизнь актера больше его биологической жизни. Великий актер», – добавил Никулин. Американский мини-сериал «Лунный рыцарь» с Гаспаром Ульелем в одной из главных ролей должен выйти в марте этого года.

Имя Ульеля регулярно появлялось в списках самых привлекательных мужчин. Американский Glamour дважды называл его «Самым сексуальным актером на планете». Кроме того, он был лицом аромата Bleu de Chanel.

«Не думал о карьере, просто развлекался»

Гаспар Ульель родился в семье стилистов в 1984 году. С детства любил рисовать и мечтал стать режиссером. После окончания лицея начал изучать кинематограф в университете Сен-Дени. На телевизионных экранах он появлялся с 12 лет.

В интервью Elle Ульель отмечал, что его «актерская карьера сложилась просто, без надрыва». «Сначала я дурачился во дворе, развлекал местных детишек. Потом, когда мне исполнилось 11, приятель моей матери порекомендовал меня в агентство по кастингу. И меня взяли», – рассказывал он.

«При этом до 17 лет я не думал о карьере актера серьезно. Просто развлекался», – добавил французский актер.

За 20-летнюю карьеру он сыграл более чем в 40 фильмах. Один из самых известных – «Сен Лоран. Стиль – это я», который вышел на экраны в 2014 году. Тогда он вместе с режиссером Бертраном Бонелло посетил Москву, чтобы представить премьеру российским зрителям.

В России он впервые встретился с повышенным вниманием поклонниц. «В прошлом году мы объехали с фильмом «Сен-Лоран. Стиль – это я» мы объехали пол-Европы, но только в России девушки бежали за мной по улице!

Это было самое сильное переживание за всю поездку – я не успел понять, чего они хотят. Они были во власти каких-то диких эмоций, я даже испугался», – вспоминал он в интервью «Cosmopolitan».

При этом актер отмечал, что умеет справляться с навязчивостью: «Говорю прямо, что хотел бы провести вечер как все нормальные люди. Обычно срабатывает. Странно, кстати: некоторые, чаще парни, могут вести себя агрессивно без видимых причин. Становятся резкими просто потому, что узнали тебя».

В разговоре с телеведущим Иваном Ургантом француз признавался, что ценит творчество писателей Федора Достоевского и Павла Чехова, а также режиссеров Сергея Эйзенштейна и Андрея Тарковского». «Я очень восхищен Тарковским очень давно. А из тех режиссеров, которые и сейчас снимают, мне очень нравится [Александр] Сокуров», – подчеркивал гость программы Первого канала.

«Никакой имитации»

Гаспар Ульель много рассказывал о том, как сыграл знаменитого стилиста Ив-Сен Лорана. По его словам, режиссер хотел создать «не реалистичный, а эмоциональный портрет дизайнера».

«Бонелло постоянно повторял: «Гас­пар, будь самим собой. Я не хочу видеть Сен-Лорана. Мне нужен Гаспар Ульель, который его играет». Я сконцентрировался на эмоциях, на человеке. Было очень тяжело!» – заявлял актер.

Об этой роли французский актер думал давно. Фильм о модельере хотел снять Гас Ван Сент, но проект не сложился. Когда был объявлен кастинг у Бонелло, Гаспар Ульель наряду с другими участвовал в прослушивании.

«Потом мне сообщили, что я прошел пробы, ну и я занялся подготовкой. Во-первых, несколько раз перечитал книгу Алисии Дрейк «Прекрасное падение: мода, гений и блистательные излишества в Париже 1970-х». Во-вторых, часами просиживал в квартире Сен-Лорана на рю де Бабилон в Париже. Очень помогло, ведь это была естественная среда его обитания. Конечно, я просмотрел многочисленные хроники и документы. Но перед съемками попытался все это забыть. Так было нужно, чтобы увереннее сыграть», – говорил артист.

Перед съемками Ульелю пришлось сесть на диету и сбросить несколько килограммов: «Мы брали напрокат костюмы у стилиста Оливье Шатене, и в них я поместился только после диеты».

Для того чтобы максимально быть похожим на Ив Сен-Лорана, Ульель искал «нужный тон», так как у стилиста было «особое произношение». Эскизы актер рисовал в кадре самостоятельно. «Поскольку я уже давно рисую, в фильме вы видите именно мои рисунки – здесь никакой имитации», – отмечал он, уточняя, что во время съемок часто менял парики, так как у стилиста постоянно были разные прически.

Роль Ив Сен-Лорана стала для Гаспара Ульеля «своеобразным вызовом».

«Ты как бы подвергаешь себя опасности, ведь внутри всегда есть такое тревожное ожидание реакции публики на фильм, на твоего героя. Сложность в том, что ты играешь героя, который действительно существовал, а многие знали лично Ива Сен Лорана, и реакция этих людей на мое воплощение беспокоила. Была постоянное боязнь, постоянное сомнение», – ответил он на один из вопросов корреспондента Geometria.ru.

В интервью Elle актер признавался, что, кроме кино и моды, с детства любит «скорость, мотоциклы, опасность». На вопрос о том, как бы он описал себя двумя словами, Ульель заявил: «Везучий… Везучий».