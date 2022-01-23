«Творят в угоду властям». Королева и Хабиб стали персонами нон-грата в Литве

Концерты Наташи Королевой и Хабиба Шарипова в Вильнюсе отменены. Литовские власти закрыли исполнителям въезд в страну на пять лет из-за выступлений в Крыму. Хабиба пограничники развернули прямо в аэропорту.

Департамент миграции при МВД Литвы вынес постановление о том, что российские артисты Наташа Королева и Хабиб Шарипов не могут въезжать в республику в течение пяти лет. Они объявлены персонами нон-грата.

Председатель комитета Сейма (парламента) по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас и депутат Витаутас Юозапайтис в пятницу, 21 января, направили в МИД обращение о запрете на въезд исполнителей в республику. Политики просили оценить «идеологическую составляющую» будущих гастролей в Литве певцов, ранее выступавших с концертами в Крыму.

Касчюнас подчеркнул, что Королева и Хабиб относятся к исполнителям, которые «творят не свободно, а в угоду властям». Он указал также на то, что организаторы концертов должны оценивать геополитическую ситуацию, прежде чем приглашать какого-либо исполнителя. «Мы, вероятно, в нескольких минутах от прямых военных действий против наших друзей на Украине. Такие концерты — полное недоразумение», — цитирует Касчюнаса LRT.

«У нас аншлаг за месяц был»

Хабиб должен был выступить в Вильнюсе в воскресенье, 23 января. Его концертный директор Алена рассказала «Газете.Ru», что Министерство культуры Литвы ранее выдало артисту разрешение на проведение концерта. Несмотря на это, исполнителя в страну не пустили.

«Мы просто не в курсе политических моментов, которые происходят, что нам нельзя в Литву. Откуда мы это знали? Мы не нарушали никаких законов, мы ничего не нарушали в принципе, просто выступали в Крыму, на территории Российской Федерации. Из-за этого артист попал в «черный список», это ненормально», — отметила она.

Хабибу и его сотрудникам пришлось лететь в Литву с пересадкой через Хельсинки. В Финляндии артист узнал, что в Вильнюс его не пустят. Сейчас музыканты уже вылетели обратно в Россию.

«Нас ждали 3 тыс. человек, у нас аншлаг за месяц был. Мы очень расстроены, что политика рулит вместо музыки. Мы живем творчеством, мы не играем в политические игры. Мы просто были в Крыму на гастролях, из-за этого его включили в список. Все. Мы очень расстроены», — заключила Алена.

В свою очередь концерт Наташи Королевой был запланирован на март 2022 года.

Российские артисты vs Литва

Ранее в список нежелательных лиц в Литве после гастролей в Крыму были включены российские певцы Олег Газманов, Григорий Лепсверидзе и Филипп Киркоров. Последний пытался обжаловать это решение.

«Запретили въезд и запретили — это их проблемы, скоро у них начнутся проблемы, они еще даже сами не знают какие. Мой адвокат настроен очень серьезно. Это Литве как члену Евросоюза будет стоить очень дорого, так как произошло абсолютное нарушение моих человеческих прав», — заявлял артист.

Киркоров подал жалобу сначала в суд Вильнюса, а затем апелляцию в Высший административный суд Литвы. Оба раза судья отказался удовлетворить требования певца.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение о запрете Киркорову на въезд, подчеркивала, что Вильнюс вновь «пытается строить козни в отношении российских артистов, выступления которых с нетерпением ждут многие жители Литвы». «Сожалеем, что культура используется нечистоплотными литовскими политиками для искоренения доброго отношения к нашей стране, сохраняющегося у литовских граждан. В целом отмечаем, что репрессивное отношение к артистам стало настоящей визитной карточкой молодых европейских демократий», — говорилось в комментарии на сайте дипведомства.

В январе 2018 года литовские власти закрыли въезд 49 россиянам, которых подозревают в нарушении прав человека и отмывании денежных средств. Черный список был сформирован на основании закона, аналогичного «акту Магнитского».