Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
В «Аталанте» отреагировали на новость... 00:43
Ген гемофилии подтвердил подлинность найденных останков сына Николая... 00:34
СМИ: Миранчук зимой станет игроком «Лацио» 00:28
ФРС может резко повысить ставку 00:21
Джокович обратился к теннисисту Медведеву после его поражения... 00:16
Скончалась искусствовед Татьяна Малинина 30.01.2022, 23:58
«Талибан*» возобновил занятия в афганских... 30.01.2022, 23:45
Уткин отреагировал на победу Надаля в финале... 30.01.2022, 23:44
Политолог назвал «истинного противника и врага» России... 30.01.2022, 23:44
Васильев назвал ужасным выступление сборной России... 30.01.2022, 23:31
Культура

Умер сценарист «Родни» Виктор Мережко

Режиссер Виктор Мережко умер на 85-м году жизни

Слушать
Остановить
close
100%
Виктор Мережко, 1978 год

Виктор Мережко, 1978 год

Сизухин/РИА «Новости»
Скончался режиссер Виктор Мережко, ему было 84 года. Смерть артиста подтвердили в Союзе кинематографистов. По сценариям Мережко снято 50 фильмов, он стоял у основания телеканала «ТВ-6». Зрителям он запомнился также как актер и телеведущий – в начале 1990-х Виктор Мережко вел популярную «Кинопанораму». Но настоящей страстью его были мультики.

Причины смерти Народного артиста России, режиссера и актера Виктора Мережко пока не сообщаются. По данным ТАСС, кончину Мережко подтвердили в Союзе кинематографистов.

«Да, это так», — заявили там в ответ на вопрос о том, правда ли умер 84-летний кинорежиссер.

Виктор Мережко появился на свет 28 июля 1937 года в Ростовской области, на хуторе Ольгенфельд. Его отцом был директор молокозаводов, мать – лаборантом. В 1956 году поступил в Украинский полиграфический институт им. Ивана Федорова во Львове, закончив вуз, стал работать инженером-технологом в книжном издательстве.

В 1964 году, в возрасте 27 лет, Виктор Мережко поступил во ВГИК, где проучился четыре года. В главном киновузе СССР студент Мережко начал писать свои первые сценарии – по его работам было поставлено 50 кинофильмов и 12 мультфильмов.

Мережко выступил сценаристом к таким популярным фильмам, как «Родня» Никиты Михалкова с Нонной Мордюковой; «Полеты во сне и наяву» Романа Балаяна; «Вас ожидает гражданка Никанорова» режиссера Леонида Марягина. В театрах часто ставили пьесы Мережко — «Пролетарская мельница счастья», «Женский стол в охотничьем зале», «Крик».

close
100%
Кадр из фильма «Родня» (1981)

Кадр из фильма «Родня» (1981)

Мосфильм

Популярность Виктор Мережко также получил как телеведущий – в 1989–1995 годах он ведет очень популярную передачу «Кинопанорама». В ней рассказывалось о хитах отечественного и зарубежного прокатов, киносъемках, актерах и режиссерах. Примечательно, что за 40 лет существования передачу вели 53 разных ведущих.
Мережко также был одним из основателей второго независимого частного телеканала в Российской Федерации — «ТВ-6». Там с 1994 по 2002 год вел программу «Мое кино».

У Виктора Мережко остались двое взрослых детей – дочь Мария и сын Иван. Жена Мережко Тамара Вадимовна скончалась в 1997 году.

Умерший режиссер был удостоен также ряда госнаград. Среди них – госпремия СССР, звание Заслуженного деятеля искусств РСФСР и звезда на аллее киноактеров в Анапе.

Наиболее популярной режиссерской работой Виктора Мережко, пожалуй, можно считать телефильм «Сонька Золотая Ручка». Он вышел на экраны в 2007 году и рассказывал о знаменитой аферистке XIX века Софье Блювштейн. И вряд ли какой из сценариев Мережко стал более популярен, чем сценарий для михалковской «Родни».

Как признавался сам режиссер в интервью «Аргументам и Фактам», роль Нонны Мордюковой он писал со своей тещи. «Фильм «Родня» в какой-то степени написан про мою тещу. Героиня Нонны Мордюковой очень похожа на нее. В фильме она, узнав, где живет ее любимый, ходила кругами рядом с его домом, пытаясь увидеть его», — говорил Мережко.

Любимым же жанром Мережко была мультипликация.

«А в мультипликацию я просто влюблен. Это тот жанр, который, как мне кажется, любят все. Я никак не мог понять, как можно все нарисовать, чтобы потом эти фигурки еще и бегали, и разговаривали. <…> Брал сказку и, не меняя сюжета, свободно фантазировал — придумывал смешные диалоги, сюжетные ходы, и в результате получались очень хорошие мультики», — делился кинематографист.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+