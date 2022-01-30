Умер сценарист «Родни» Виктор Мережко

Скончался режиссер Виктор Мережко, ему было 84 года. Смерть артиста подтвердили в Союзе кинематографистов. По сценариям Мережко снято 50 фильмов, он стоял у основания телеканала «ТВ-6». Зрителям он запомнился также как актер и телеведущий – в начале 1990-х Виктор Мережко вел популярную «Кинопанораму». Но настоящей страстью его были мультики.

Причины смерти Народного артиста России, режиссера и актера Виктора Мережко пока не сообщаются. По данным ТАСС, кончину Мережко подтвердили в Союзе кинематографистов.

«Да, это так», — заявили там в ответ на вопрос о том, правда ли умер 84-летний кинорежиссер.

Виктор Мережко появился на свет 28 июля 1937 года в Ростовской области, на хуторе Ольгенфельд. Его отцом был директор молокозаводов, мать – лаборантом. В 1956 году поступил в Украинский полиграфический институт им. Ивана Федорова во Львове, закончив вуз, стал работать инженером-технологом в книжном издательстве.

В 1964 году, в возрасте 27 лет, Виктор Мережко поступил во ВГИК, где проучился четыре года. В главном киновузе СССР студент Мережко начал писать свои первые сценарии – по его работам было поставлено 50 кинофильмов и 12 мультфильмов.

Мережко выступил сценаристом к таким популярным фильмам, как «Родня» Никиты Михалкова с Нонной Мордюковой; «Полеты во сне и наяву» Романа Балаяна; «Вас ожидает гражданка Никанорова» режиссера Леонида Марягина. В театрах часто ставили пьесы Мережко — «Пролетарская мельница счастья», «Женский стол в охотничьем зале», «Крик».

close 100% Кадр из фильма «Родня» (1981) Мосфильм

Популярность Виктор Мережко также получил как телеведущий – в 1989–1995 годах он ведет очень популярную передачу «Кинопанорама». В ней рассказывалось о хитах отечественного и зарубежного прокатов, киносъемках, актерах и режиссерах. Примечательно, что за 40 лет существования передачу вели 53 разных ведущих.

Мережко также был одним из основателей второго независимого частного телеканала в Российской Федерации — «ТВ-6». Там с 1994 по 2002 год вел программу «Мое кино».

У Виктора Мережко остались двое взрослых детей – дочь Мария и сын Иван. Жена Мережко Тамара Вадимовна скончалась в 1997 году.

Умерший режиссер был удостоен также ряда госнаград. Среди них – госпремия СССР, звание Заслуженного деятеля искусств РСФСР и звезда на аллее киноактеров в Анапе.

Наиболее популярной режиссерской работой Виктора Мережко, пожалуй, можно считать телефильм «Сонька Золотая Ручка». Он вышел на экраны в 2007 году и рассказывал о знаменитой аферистке XIX века Софье Блювштейн. И вряд ли какой из сценариев Мережко стал более популярен, чем сценарий для михалковской «Родни».

Как признавался сам режиссер в интервью «Аргументам и Фактам», роль Нонны Мордюковой он писал со своей тещи. «Фильм «Родня» в какой-то степени написан про мою тещу. Героиня Нонны Мордюковой очень похожа на нее. В фильме она, узнав, где живет ее любимый, ходила кругами рядом с его домом, пытаясь увидеть его», — говорил Мережко.

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Любимым же жанром Мережко была мультипликация.

«А в мультипликацию я просто влюблен. Это тот жанр, который, как мне кажется, любят все. Я никак не мог понять, как можно все нарисовать, чтобы потом эти фигурки еще и бегали, и разговаривали. <…> Брал сказку и, не меняя сюжета, свободно фантазировал — придумывал смешные диалоги, сюжетные ходы, и в результате получались очень хорошие мультики», — делился кинематографист.