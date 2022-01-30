Ушел из жизни Виктор Мережко

На 85-м году жизни умер кинорежиссер и сценарист Виктор Мережко. По его сценариям снято 50 фильмов, среди которых – знаменитая михалковская «Родня» с Нонной Мордюковой (по признанию самого Мережко, роль он писал со своей тещи), «Полеты во сне и наяву», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Одинокая женщина желает познакомиться».

Мережко не сразу стал кинематографистом. Сначала он закончил полиграфический вуз во Львове, а во ВГИК поступил в возрасте 27 лет. Первый фильм по его сценарию поставили, когда молодой человек учился на втором курсе.

Он также известен как драматург, многие театры ставили спектакли по его пьесам «Пролетарская мельница счастья», «Ночные забавы», «Крик».

В 1990-х Мережко прославился как телеведущий – он вел знаменитую «Кинопанораму». Кроме того, он был страстным мультипликатором – больше всего режиссеру нравилось заниматься мультфильмами по русским сказкам. «Брал сказку и, не меняя сюжета, свободно фантазировал — придумывал смешные диалоги, сюжетные ходы, и в результате получались очень хорошие мультики», — рассказывал Виктор Мережко.