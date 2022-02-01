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В Москве простились с Леонидом Куравлевым

Церемония прошла в закрытом режиме в зале Центральной клинической больницы. На ней присутствовали близкие, коллеги и поклонники. Звезду советского кино похоронили на Троекуровском кладбище.

Народный артист РСФСР скончался в хосписе 30 января на 86-м году жизни после продолжительной болезни.

Один из самых известных персонажей Куравлева — сантехник Афанасий Борщов в «Афоне» (1975) Георгия Данелии. Картина стала лидером советского проката и принесла артисту всенародную славу: ее посмотрели 62 млн зрителей.

Также он известен ролями в таких фильмах, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Место встречи изменить нельзя», «Вий», «Самая обаятельная и привлекательная», «Золотой теленок». Актер снимался в кино вплоть до 2015 года.

Как прошла церемония прощания с народным артистом — в галерее «Газеты.Ru».

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