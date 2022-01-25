Панды, детские танки и товарищ Си: как выглядит Пекин перед Олимпиадой

4 февраля в Пекине откроются Зимние Олимпийские Игры. Участники уже начинают прибывать в Китай и встречают олимпийцев как потенциальных носителей коронавируса — в изолированном терминале, при полной защите, за стеклянными перегородками.

За неделю до старта соревнований в Пекине зафиксирована локальная вспышка COVID-19, в общей сложности выявлено 43 инфицированных. Столичные власти организуют массовое тестирование жителей городского района Фэнтай (2,019 млн человек). В этом же районе власти ввели полный запрет на проведение массовых мероприятий.

Уже известно, что иностранцев на трибуны не пустят, а болельщики обязаны быть в масках и держать социальную дистанцию. Кричать и обниматься запрещено.

Пекин накануне Олимпиады — в фотогалерее «Газеты.Ru»