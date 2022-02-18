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Культура

«Память об актере сохранится в наших сердцах». Умер Геннадий Юхтин

В Москве могут увековечить память актера Геннадия Юхтина

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В пятницу стало известно о смерти советского и российского актера театра и кино, заслуженного артиста РСФСР и народного артиста РФ Геннадия Юхтина. Ему было 89 лет. В Мосгордуме пообещали рассмотреть предложения об увековечивании памяти актера.

«Замечательный человек»

«Замечательный актер, замечательный человек. Конечно, память о нем сохранится в наших сердцах», — сказал РИА «Новости» глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

По его словам, Юхтин «достоин, чтобы его помнили». Он уточнил, что, если с предложением увековечить его память обратятся, «дума, конечно, рассмотрит обращения».

«Поэтому посмотрим, какие будут предложения от Союза кинематографистов, от друзей и родственников», — заключил он.

Тяжелая болезнь

11 февраля в семье актера рассказали ТАСС, что Юхтин был госпитализирован в одну из столичных больниц.

«Да, действительно, в больнице лежит, его лечат», — сказала родственница артиста.

Также агентству сообщили, что у Юхтина диагностировали коронавирус. Согласно информации «МК», врачи оценивали состояние актера как тяжелое.

13 февраля директор Гильдии актеров кино Валерия Гущина рассказала, что актера выписали. «Геннадия Юхтина выписали домой», — сказала она ТАСС.

Источник в окружении Геннадия Юхтина уточнил, что актера выписали по его просьбе после стабилизации состояния. «Врачи пошли навстречу Геннадию Гавриловичу и его супруге. Состояние здоровья актера держат на контроле, в случае каких-либо ухудшений он тут же будет вновь госпитализирован», — сказал он.

Однако уже 15 февраля стало известно, что заслуженного артиста РСФСР вновь госпитализировали. На этот раз он попал в больницу №40 в Коммунарке. У Юхтина снова диагностировали коронавирус.

К сожалению, победить болезнь не удалось. В пятницу, 18 февраля, директор Гильдии актеров Валерия Гущина сообщила РИА «Новости», что актер скончался в медицинском учреждении.

Творческий путь

Советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР и народный артист РФ Геннадий Юхтин родился в 1932 году в селе Чубовка Куйбышевской (ныне Самарской) области.

Мальчиком он рано осиротел. Когда ему было 10, мать погибла на фронте, а отец умер от ран. Юхтин попал в специальный детский дом для детей погибших офицеров армии и флота.

В 1955 году он окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии (мастерская Бориса Бибикова и Ольги Пыжовой). В том же году стал работать в Театре-студии киноактера. Среди его театральных работ — спектакли «Все о Еве», «Последняя ставка», «Морозко», «Золушка», «Чайка».

В кино Юхтин дебютировал в фильме «Дело Румянцева» 1955 года, в котором сыграл бывшего детдомовца шофера Евдокима. В последующие годы он снялся в таких картинах, как «Акваланги на дне», «Дело Румянцева», «Чужая родня», «Весна на Заречной улице», «Неуловимые мстители» и «Братья Карамазовы».

Всего фильмография актера насчитывает более 130 фильмов. Юхтин часто играл простых советских людей – рабочих, шоферов, инженеров и военнослужащих. Но в его фильмографии были и роли другого плана. Например, он сыграл диверсанта в фильме «Акваланги на дне» и пирата в «Острове сокровищ».

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