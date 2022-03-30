«Доктор Мясников» возвращается, «Жить здорово!» будет жить

СМИ в среду сообщили о закрытии программы «Жить здорово!» на Первом канале. Ведущая шоу Елена Малышева в разговоре с «Газетой.Ru» опровергла этот слух, уточнив, что новые выпуски не выходят в эфир временно. В свою очередь врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что его медицинская программа вернется на «Россию 1» на следующих выходных. Какие передачи взяли перерыв на время спецоперации на Украине — в нашем материале.

«Жить здорово!»

«Коллеги врут», — сказала Малышева, отвечая на вопрос о правдивости информации о закрытии программы.

В качестве опровержения слухов Малышева предоставила «Газете.Ru» комментарий пресс-службы Первого канала, согласно которому программа «Жить здорово!» не выходит временно.

«Программа «Жить здорово!» не выходит, как и другие развлекательные программы. Сетка канала переверстана с учетом максимального внимания к общественно-политическим событиям. О закрытии проекта речь не идет», — говорится в сообщении. Малышева опровергла закрытие программы «Жить здорово!» Телеведущая Елена Малышева предоставила «Газете.Ru» комментарий пресс-службы Первого канала, согласно которому... 30 марта 19:11

Ранее Telegram-канал Baza написал, что ведущая передачи «Жить здорово!» на Первом канале 29 марта распустила команду, которая работала над выпусками программы.

Причиной закрытия проекта якобы стало изменение сетки вещания: после начала военной спецоперации РФ на Украине на государственных каналах сократилось число развлекательных программ, большую часть времени стало занимать информационное вещание.

При этом сотрудники передачи якобы остались без выплат, так как работали по временным договорам без оформления в трудовой.

Программа «Жить здорово!» выходит на Первом канале с августа 2010 года.

«Доктор Мясников»

Врач и телеведущий Александр Мясников в свою очередь сообщил «Газете.Ru», что на следующих выходных на «России 1» покажут новые выпуски его авторской медицинской программы. Последняя запись эфира вышла на телеканале 26 февраля.

«Сетка очень сильно меняется, и буквально ты не можешь надеяться на следующие выпуски. Допустим, моя передача «Доктор Мясников» не выходила несколько недель, и вот теперь будет 9 и 10 апреля. Потом вроде обещают регулярно, если не будет опять форс-мажора», — сообщил телеведущий.

Мясников на телеканале «Россия 1» с 2013 года ведет программы «О самом главном» и «Доктор Мясников».

«Познер»

Журналист Владимир Познер объяснил, что его передача «Познер» не выходит в эфир с 28 февраля, поскольку Первый канал с 24 февраля стал информационным каналом. Телеведущий уточнил, что таким он останется до конца спецоперации России на Украине.

«В течение этого времени не будут выходить в эфир некоторые программы, в том числе моя», — написал Познер в своем Telegram-канале.

Журналист подчеркнул, что такова позиция руководства Первого канала. Познер рассказал, почему на Первом канале не выходит его программа Журналист Владимир Познер объяснил, что его передача «Познер» не выходит в эфир с 28... 29 марта 16:45

«Познер» — это авторская программа-интервью. Владимир Познер задает вопросы политикам, общественным деятелям, деятелям культуры, искусства, науки, спорта. Беседа может как иметь информационный повод, так и не быть связанной с событиями недели. Выходит в эфир с 17 ноября 2008 года.

«Вечерний Ургант»

Также из эфирной сетки Первого канала было снято шоу «Вечерний Ургант». О возможном закрытии передачи в своем Telegram-канале сообщила телеведущая Ксения Собчак.

«По данным моего источника, «Вечерний Ургант» принято решение закрыть», — написала она.

В пресс-службе «Первого канала» опровергли РБК эту информацию.

«Это ложь. Канал сейчас работает в информационном режиме, не выходят абсолютно все развлекательные программы — от «Модного приговора» до «Вечернего Урганта», — сообщили мультимедийному холдингу. Baza: Елена Малышева распустила передачу «Жить здорово!» Телеведущая Елена Малышева распустила свою программу на Первом канале из-за изменений в эфире... 30 марта 19:11

Руководитель дирекции общественных связей и Первого канала Лариса Крымова также прокомментировала «Российской газете» исчезновение из эфира «Вечернего Урганта».

«Программа «Вечерний Ургант» в прошедшие дни не планировалась на канале в связи с выходными днями, что было изначально заявлено в сетке. Текущая переверстка связана с важными общественно-политическими событиями. Иван Ургант, безусловно, продолжает работу на канале», — пояснила она.

«Вечерний Ургант» — вечернее развлекательное шоу, выходящее на Первом канале с 16 апреля 2012 года. Является российской адаптацией американских программ формата «Late Night Show» («вечернее шоу» — англ.). В шоу входят игры с гостями телепередачи, шутки на актуальные темы, интервью с гостями студии, музыкальные номера популярных и начинающих артистов.

Перекрой сетки вещания

После начала спецоперации РФ на Украине Первый канал и «Россия 1» приняли решение полностью перекроить сетку вещания, оставив только информационно-аналитические материалы. В том числе с эфира сняли юмористические передачи.

Как отметили ТАСС в пресс-службе Первого канала, «в текущей ситуации Первый канал считает необходимым уделить в эфире большее внимание программам общественно-политической направленности».

«С эфира снимаются юмористические передачи. В воскресенье вместо шоу «Танцы со звездами» — «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». Специальный выпуск», — сообщили 25 февраля ТАСС в пресс-службе телеканала «Россия-1».