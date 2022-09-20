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Культура

Актер Сергей Пускепалис погиб по дороге в Донбасс

Актер Сергей Пускепалис погиб из-за столкновения с фурой на бронированном Ford Transit

В результате ДТП в Ярославской области погиб российский актер и режиссер Сергей Пускепалис. Ему было 56 лет. Бронированный Ford Transit столкнулся в грузовиком. Пассажир и водитель «броневика» погибли, водитель фуры находится в тяжелом состоянии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Заслуженный актер России, режиссер и член Центрального совета партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области. Ему было 56 лет. У артиста остались жена и сын.

По данным УМВД по региону, 20 сентября около 11.00 мск на 201 километре автодороги М8 «Холмогоры» произошло ДТП — столкновение автомобиля Ford Transit и грузового автомобиля. Кроме актёра погиб его 56-летний водитель. Мужчина, управлявший фурой, с которой столкнулась машина Пускепалиса, сейчас в реанимации.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что причиной ДТП стал выезд одного из автомобилей на встречную полосу.

Микроавтобус Ford Transit, бывший инкассаторский автомобиль, планировали закамуфлировать и отправить в ДНР подразделению диверсионно-разведывательного отряда комбата «Волк». Внутри машины было термобелье для военных и другая гуманитарная помощь.

Пускепалис родился 15 апреля 1966 года в Курске. Он был художественным руководителем Ярославского театра драмы имени Волкова и членом Центрального совета партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Пускепалис работал режиссером в Самарском театре «Понедельник», был главным режиссером Магнитогорского драматического театра имени Пушкина и режиссером-постановщиком Московского театра-студии под руководством Олега Табакова. Среди его главных ролей в кино — «На острие», «Жизнь и судьба», «Как я провел этим летом», «Сибирь. Монамур», «1941. Крылья над Берлином», «Простые вещи» и «Прогулка». Также актер появлялся в сериалах «Крестный», «Крик совы» и «Операция «Мухаббат»».

В 1999 году Пускепалис получил звание Заслуженного артиста России. В 2007 — приз за лучшую мужскую роль в фильме «Простые вещи» на кинофестивале «Кинотавр». В 2010 году получил «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале за лучшую мужскую роль в фильме «Как я провел этим летом».

«Я не люблю фашистов»

Пускепалис неоднократно ездил в Донбасс и выступал в поддержку жителей региона. Также он был уверен, что ДНР и ЛНР войдут в состав России. В ходе своих поездок в Донецк, Луганск и другие города республик актер встречался с ополченцами, студентами и представителями местной власти.

В интервью с директором вещания RT на русском языке Антоном Красовским Пускепалис рассказал о впечатлениях после поездок в Донбасс:

– Я был в Донбассе много раз, еще начиная с 2016 года. Я сам видел, что там происходит.

– А зачем вы туда поехали?

Потому что я не люблю фашистов. <…> 9 мая 2014 года я видел в Киеве нацистов, которые ходили в балаклавах. И я спросил своих сопровождающих: «А кто это?», они мне ответили, что это романтики.

Недавно Пускепалис передал гуманитарную помощь 109-му батальону НМ ДНР.

«Служащие ведь нуждаются в элементарном: банданах, трусах, носках. Воды нет, постирать негде. Нижнее белье получается одноразовым», — сказал Пускепалис.

Кроме того, актер отдал автомобиль и премию своему другу — сербскому писателю, ополченцу, майору НМ ДНР Деяну Беричу. По словам Пускепалиса, супруга и сын положительно относятся к его решениям.

«Мы все на одной волне. Семья понимает, — заявил он. — Это ведь малая часть того, что мы можем отдать. Это нужно осмыслить».

Соболезнования

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов в беседе с «Газетой.Ru» выразил соболезнования в связи с гибелью Пускепалиса. По словам Миронова, Пускепалис был замечательным человеком, активно принимающим участие в работе СРЗП.

«Сегодня не стало выдающегося актёра, театрального режиссера, заслуженного артиста России и нашего соратника, единомышленника Сергея Витауто Пускепалиса. Я лично знал Сергея Витауто как замечательного, глубокого человека, общественного деятеля, принимавшего активное участие в работе Партии «Справедливая Россия – За правду». Светлая ему память! Выражаю искренние соболезнования семье, родным и близким, друзьям и коллегам Сергея Пускепалиса», — сказал он.

Миронов подчеркнул, что Пускепалис внес большой вклад в развитие драматического искусства и был тем артистом, который был предан своему призванию и делу.

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