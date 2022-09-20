Погиб актер Сергей Пускепалис

Заслуженный артист России, актер, художественный руководитель театра имени Волкова в Ярославле Сергей Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области. Ему было 56 лет.

По данным УМВД по региону, 20 сентября около 11.00 мск на 201 километре автодороги М8 «Холмогоры» произошло ДТП — столкновение автомобиля «Форд транзит» и грузового автомобиля. Кроме актёра погиб его 56-летний водитель. Мужчина, управлявший фурой, с которой столкнулась машина Пускепалиса, сейчас в реанимации.

По данным «МК», актер перегонял в Москву автомобиль, который хотел передать людям, занимающимся гуманитарной помощью в Донбассе. Внутри машины было термобелье для военных и другая гуманитарная помощь.