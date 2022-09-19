Байден, Макрон и корги: кто приехал на похороны Елизаветы II

Гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II поместили в королевский склеп в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка. Публичная церемония прощания, длившаяся почти пять дней, завершилась 19 сентября торжественной погребальной службой.

Гроб с телом Елизаветы II покинул Вестминстерское аббатство после панихиды, которая прошла в присутствии 2 тыс. гостей, включая 100 глав государств и правительств. Проститься с королевой приехали президент США Джо Байден с супругой, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Великобритании Лиз Трасс и многие другие известные политики и государственные деятели.

Вдоль всего двухкилометрового маршрута похоронной процессии королеве салютовали военные, а улицы в центре Лондона с самого утра были заполнены людьми. Любимых животных королевы Елизаветы II, двух корги и лошадь, также вывели на улицу.

Сразу за гробом шли дети Елизаветы II король Карл III и принц Эдвард. За ними — внуки королевы принцы Уильям и Гарри.

По оценкам британского правительства, за церемонией похорон монарха в Лондоне наблюдали около 2 млн человек, порядка половины из которых прибыли в столицу из других частей королевства.

Публичные мероприятия по случаю похорон окончились исполнением гимна Великобритании. Вечером в часовне Святого Георгия состоится частная служба, которая пройдет в закрытом режиме только для представителей правящей династии.