Елизавета II в последний раз покинула Букингемский дворец

В Лондоне началось публичное прощание с королевой Великобритании Елизаветой II, умершей 8 сентября на 97 году жизни.

Запряженный восемью вороными лошадями лафет отряда Его Величества королевской конной артиллерии с гробом покинул Букингемский дворец ровно в 14:22. Король Карл III возглавил траурное шествие, его сопровождали принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард, а также другие члены королевской семьи.

Процессия прошла под звуки артиллерийского салюта — каждую минуту королевская конная артиллерия давала залп из орудий, установленных в Гайд-парке. В знак прощания с королевой прозвучал и колокол Биг-Бена.

Гроб с телом Елизаветы II перевезли в Вестминстерский холл здания британского парламента, где с ней смогут проститься все желающие. У жителей и гостей королевства будет на это четыре с половиной дня.

Очередь из желающих попрощаться с Елизаветой II начала образовываться у стен Вестминстер-холла еще 12 сентября. К вечеру 14 сентября она растянулась на 8 км. Полиция предупредила, что очередь может вырасти до 15 км, а провести в ней придется не менее 35 часов. Полицейские выдают людям в очереди специальные браслеты, чтобы они могли ненадолго отлучиться. По оценкам властей, около 500 тыс. человек смогут пройти через Вестминстерский холл.