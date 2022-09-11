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Гроб с телом Елизаветы II увозят в столицу Шотландии

Траурный кортеж с телом Елизаветы II покинул замок Балморал — перед похоронами с королевой будет прощаться вся Великобритания.

Вечером 10 сентября принц и принцесса Уэльские Уильям и Кэтрин вместе с герцогом Сассекским Генри (Гарри) и Меган Маркл вышли на публику вместе — после требования короля Карла III «показать единство ради королевы в невероятно сложный для семьи момент». Они совершили 40-минутный проход вдоль рядов королевских подданных, цветов и игрушек, которые принесли к Виндзорскому замку в память о Елизавете II.

Пришли люди и к поместью Балморал — 11 сентября кортеж отправился отсюда в Холирудский дворец в Эдинбурге. 12 сентября король Карл III и королева-консорт Камилла поедут в Эдинбург, чтобы присоединиться к процессии до собора Святого Джайлса. Затем гроб внесут в Эдинбургский собор. В тот же вечер король и другие члены королевской семьи проведут бдение.

Во вторник, 13 сентября, катафалк доставят в Букингемский дворец, где его установят, чтобы дать членам королевской семьи возможность засвидетельствовать свое почтение Елизавете II. Король и королева-консорт вместе с другими членами королевской семьи будут там — состоится молебен.

14 сентября на гроб возложат Императорскую государственную корону и венок из цветов. Процессия доставит на лафете тело в Вестминстерский дворец, а за ним будут идти король и члены семьи. После прибытия архиепископ Кентерберийский проведет короткую службу. Там же представители общественности смогут засвидетельствовать свое почтение. Ожидается огромное скопление людей. По словам высокопоставленного дворцового чиновника, тело королевы будет покоиться четыре дня в Вестминстер-холле.

Похороны состоятся 19 сентября, после чего гроб с телом Елизаветы II будет доставлен в Виндзор для предания его земле. Общественность сможет проститься с королевой в соборе Святого Джайлса в Эдинбурге 12 сентября и в Вестминстерском дворце в Лондоне 14 сентября.

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