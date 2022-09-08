08 сентября 2022, 20:32
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Старейший монарх современности. Умерла Елизавета II
Британская королева Елизавета II умерла в возрасте 96 лет в своей резиденции в замке Балморал в Шотландии. Перед смертью королевы в замок прибыли все ее дети.
Елизавета II родилась в 1926 году в семье герцога и герцогини Йоркских. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти своего отца, когда ей было 25 лет.
В мае королевство отметило «платиновый» юбилей правления Елизаветы II — 70 лет на престоле. В июне она стала второй в списке самых долгоправящих монархов в истории человечества, уступив только Людовику XIV, который стал королем Франции в возрасте четырех лет.
Елизавета II давно не выезжала из своей шотландской резиденции. Врачи следили за ней круглосуточно и рекомендовали королеве воздержаться от переездов и не нагружать себя.
В июле Букингемский дворец впервые как минимум за 10 лет изменил список королевских обязанностей, передав часть из них наследнику престола — принцу Чарльзу. 7 сентября Елизавета II из-за плохого самочувствия перенесла заседание Тайного совета.
Газета The Guardian в 2017 году писала, что о смерти королевы премьер-министру сообщат с помощью кодовой фразы — «Лондонский мост рухнул». Власти давно все предусмотрели: в стране уже много лет существует план на случай смерти Елизаветы II.
9 апреля 2021 года на 100-м году жизни умер супруг королевы принц Филипп, герцог Эдинбургский. Их союз стал самым долгим королевским браком в мировой истории, продлившись более 73 лет.
Елизавета II в саду замка Балморал с одним из своих корги, 1952 год
Когда принцесса Елизавета в 1926 году появилась на свет, никто не ожидал, что ей суждено занять британский трон, поскольку он должен был перейти к ее дяде принцу Эдварду, который должен был жениться и обзавестись наследниками. Однако в 1936 году тот, пробыв после смерти своего отца Георга V королем меньше года, отрекся от престола ради любви к разведенной американке
Король Великобритании Георг VI (в центре) с женой королевой Елизаветой (справа в центре), дочерьми — принцессой Елизаветой (на переднем плане в центре) и Маргарет, и другими членами королевской семьи после его коронации, Лондон, 15 мая 1937 года
Принцесса Елизавета и ее сестра Маргарет, родившаяся в 1930 году, учились частным образом. Домашнее обучение фокусировалось на истории, английском языке, литературе и музыке. На фото королева Великобритании Елизавета со своей предшественницей, королевой Марией Текской, и дочерьми, принцессами Елизаветой и Маргарет, в 1937 году
Одним из увлечений Елизаветы II всегда был конный спорт. Еще в прошлом году во время карантина 94-летняя королева была сфотографирована во время прогулки по Виндзорскому парку — она ехала верхом на 14-летнем уэльском пони по имени Балморалский папоротник. На фото 13-летняя принцесса после конной прогулки по Большому Виндзорскому парку в 1939 году
Королева Елизавета на службе во время Второй мировой войны
Елизавета II разглядывает свою коллекцию иностранных почтовых марок в Букингемском дворце, 1946 год
Елизавете II на лошади, 1951 год
Королева Елизавета II с мужем принцем Филиппом, 1952 год
Известие о смерти своего отца короля Георга VI принцесса Елизавета получила в феврале 1952 года, находясь с супругом в Кении. С этого момента начался процесс подготовки к коронации. Она состоялась 2 июня 1953 года, несмотря на то, что за несколько месяцев до этого, в марте, скончалась бабушка королевы, Мария Текская. На фото Елизавета II во время церемонии коронации в Вестминстерском аббатстве в 1953 году
Архиепископ Кентерберийский на переднем плане произносит благословение королеве Елизавете II во время церемонии ее коронации в Лондоне, 2 июня 1953 года
Любовь Елизаветы II к собакам породы корги сейчас общеизвестна. Она влюбилась в этих животных еще в 1933-м — корги по имени Дуки был у ее отца. Собственную собаку по имени Сьюзан она получила в подарок на 18-летие в 1944-м — и с тех пор у нее сменялись поколения потомков той самой корги. Недавно после смерти последних корги Елизавете II вновь подарили щенков — правда, они уже не связаны со Сьюзан родственными узами. Теперь у нее есть Фергюс и Мик. На фото Елизавета II с матерью во время прогулки с корги в 1956 году
За время своего правления Елизавета II посетила 120 стран. В одной только Канаде, которой она официально правит, королева побывала 22 раза. На фото Елизавета II и герцог Эдинбургский Филипп в машине во время визита на Карибы в 1966 году
В 1994 году состоялся исторический визит королевы Великобритании Елизаветы II и ее супруга принца Филиппа в Россию — они провели в нашей стране четыре дня. Королева открыла мемориальный камень на стройплощадке нового здания британского посольства в Москве, посетила Большой театр в компании Бориса Ельцина, побывала в одной из элитных школ, приняла участие в открытии музея «Старый английский двор» на Варварке неподалеку от Кремля. Последние два дня путешествия в Россию Елизавета II и принц Филипп провели в Санкт-Петербурге — сходили в Мариинский театр и Эрмитаж, побывали на экскурсии в Петропавловской крепости. Прощальный банкет Елизавета II и герцог Эдинбургский устроили на яхте «Британия», пришвартованной в порту Петербурга. На фото Елизавета II, российский президент Борис Ельцин и мэр Москвы Юрий Лужков на Красной площади во время визита королевы в Россию в 1994 году
Королева Великобритании Елизавета II приветствует капитана сборной Дэвида Бекхэма на приеме до церемонии открытия Игр Содружества в Манчестере, 2002 год
Королева Великобритании Елизавета II в разные годы своего правления, 1966 и 2006 гг.
Королева Елизавета II во время конной прогулки, 2014 год
Елизавета II во время посещения мемориальной инсталляции в Тауэре, посвященной столетней годовщине вступления Великобритании в Первую мировую войну, 2014 год
Елизавета II смотрит на Железный Трон в тронном зале в Королевской гавани — в павильоне, в котором снимается знаменитый на весь мир сериал «Игра престолов» , 2014 год
Елизавета II во время визита в Берлин, 2015 год
С 45-м президентом США Дональдом Трампом Елизавета II встречалась трижды. Она принимала его в Букингемском дворце в 2018-м и 2019 г. (во второй раз он прибыл с государственным визитом вместе со всей семьей, включая дочь Иванку и ее мужа Джареда Кушнера). В конце 2019-го Трамп прилетал в Лондон на саммит НАТО — тогда для глав государств тоже был устроен прием в резиденции королевы. На фото Елизавета II и президент США Дональд Трамп во время мероприятия в Виндзорском замке в 2018 году
Американская телевизионная актриса Меган Маркл вошла в королевскую семью 19 мая 2018 года — тогда в часовне Святого Георгия состоялась ее свадьба с принцем Гарри. На фото Елизавета II с внуком, принцем Гарри, и его супругой, герцогиней Сассекской Меган, в 2018 году
17 апреля 2021 года Елизавета II похоронила мужа, принца Филиппа. На фото она в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке
Принц Чарльз, Елизавета II, Кейт Миддлтон, принц Луи и принцесса Шарлотта на балконе Букингемского дворца во время празднования Платинового юбилея королевы — 70-летия со дня ее восшествия на престол, 2 июня 2022 года
Королева Великобритании Елизавета II перед встречей с новым премьер-министром Лиз Трасс в замке Балморал в Шотландии, 6 сентября 2022 года