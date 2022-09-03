03 сентября 2022, 12:24
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Медведев, Орбан, Пугачева: кто пришел проститься с Михаилом Горбачевым
В Москве в Колонном зале Дома союзов состоялась церемония прощания с последним генсеком и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым.
С самого утра люди, желающие отдать дань памяти Горбачеву, стояли в очереди рядом с Большим театром и у Камергерского переулка. Они держали в руках цветы, некоторые надели траурные ленты.
На церемонии прощания с первым президентом СССР был выставлен почетный караул.
Одним из первых почтить память политика приехал замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, затем прибыли генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, певица Алла Пугачева, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, послы США и Германии в Москве Джон Салливан и Геза Андреас фон Гайр, посол Японии в России Тоехиса Кодзуки, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и экс-советница Рональда Рейгана Сюзанна Масси.
Экс-президент СССР умер 30 августа после продолжительной болезни. Ему был 91 год. После церемонии прощания Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище.
Певица Алла Пугачева на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов, 3 сентября 2022 года
Во время церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Москве, 3 сентября 2022 года
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым, 3 сентября 2022 года
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым, 3 сентября 2022 года
Дочь первого президента СССР Михаила Горбачева Ирина Горбачева-Вирганская (в центре) и его внучки на церемонии прощания в Колонном зале Дома союзов, 3 сентября 2022 года
Люди на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Москве, 3 сентября 2022 года
Во время церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Москве, 3 сентября 2022 года
Глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов, 3 сентября 2022 года
Церемония прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов, 3 сентября 2022 года
Прохожий с советским флагом у ресторана «Страна, которой нет», 3 сентября 2022 года
Люди на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Москве, 3 сентября 2022 года
Гроб с телом первого президента СССР Михаила Горбачева на церемонии прощания в Колонном зале Дома союзов в Москве, 3 сентября 2022 года
Церемония прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов, 3 сентября 2022 года
Церемония прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов, 3 сентября 2022 года
Люди на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Москве, 3 сентября 2022 года
Журналист Дмитрий Муратов на церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в Москве, 3 сентября 2022 года
Дочь первого президента СССР Михаила Горбачева Ирина Горбачева-Вирганская (в центре) и личный переводчик Михаила Горбачева, журналист Павел Палажченко (слева) на церемонии прощания, 3 сентября 2022 года
Люди на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Москве, 3 сентября 2022 года
Посол США в РФ Джон Салливанн на церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым, 3 сентября 2022 года
Во время церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Москве, 3 сентября 2022 года
Журналист Владимир Познер с супругой Надеждой Соловьевой на церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в Москве, 3 сентября 2022 года
Композитор Виктор Дробыш у Дома союзов, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым, 3 сентября 2022 года
Люди на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Москве, 3 сентября 2022 года
Музыкант, продюсер Стас Намин у входа в Дом союзов в Москве, 3 сентября 2022 года
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов у Дома союзов в Москве, 3 сентября 2022 года
Один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский на церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым, 3 сентября 2022 года
Во время церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Москве, 3 сентября 2022 года
Люди на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Москве, 3 сентября 2022 года
Дочь первого президента СССР Михаила Горбачева Ирина Горбачева-Вирганская (в центре) и его внучки на церемонии прощания в Колонном зале Дома союзов, 3 сентября 2022 года
Церемония прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов, 3 сентября 2022 года
Люди на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Москве, 3 сентября 2022 года
Чрезвычайный и полномочный посол Франции в РФ Пьер Леви на церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым, 3 сентября 2022 года
Гроб с телом бывшего президента СССР Михаила Горбачева выносят из Дома союзов после церемонии прощания, 3 сентября 2022 года
Похороны бывшего президента СССР Михаила Горбачева на Новодевичьем кладбище, 3 сентября 2022 года
Похороны бывшего президента СССР Михаила Горбачева на Новодевичьем кладбище, 3 сентября 2022 года