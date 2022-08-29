Дочь офицера, императрица: Марине Александровой — 40

Российская актриса театра и кино Марина Александрова родилась в Венгрии в семье советского офицера и методистки отдела аспирантуры РГПУ имени Герцена.

После средней школы поступила в Театральное училище имени Щукина на курс Валентины Николаенко. С 2006 по 2011 год Александрова работала в московском театре «Современник».

В 2000 году Александрова дебютировала в кино, сыграв Марию Столыпину в 12-серийном телевизионном художественном фильме «Империя под ударом». Будучи второкурсницей, она исполнила главную роль в полнометражном фильме «Северное сияние».

В 2002 году она приобрела популярность и любовь поклонников, исполнив роль невесты Эраста Фандорина Лизы в сериале «Азазель». В том же году она участвовала в реалити-шоу «Последний герой».

Позже она исполнила роль Людмилы Абрамовой, второй супруги Высоцкого в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой». А также сыграла Екатерину II в сериалах «Екатерина. Взлет» и «Екатерина. Самозванцы».

29 августа она отмечает юбилей — ей исполняется 40 лет.