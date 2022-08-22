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95 лет со дня рождения Ирины Скобцевой

22 августа исполнилось бы 95 лет актрисе Ирине Скобцевой. Она родилась в Туле в 1927 году. Отец работал в Главном управлении метеослужбы СССР, мать была архивным работником. В 1952 году Скобцева окончила искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ. В годы учебы играла в студенческом театре. Чуть позже поступила в Школу-студию МХАТ и в 1955-м окончила учебное заведение.

Она была замужем за режиссером Сергеем Бондарчуком, ее сын — Федор Бондарчук. Скобцева ушла из жизни, когда ей было 93 года — 20 октября 2020-го.

Народная артистка РСФСР была наиболее известна в качестве киноактрисы, в ее фильмографии более 70 ролей и запомнилась телезрителям в таких работах как «Отелло» (1955), «Обыкновенный человек» (1957), «Поединок» (1957), «Серёжа» (1960), «Тридцать три» (1965), «Война и мир» (1965—1967), «Зигзаг удачи» (1968), «Ватерлоо» (1970), «Они сражались за Родину» (1975), «Мэри Поппинс, до свидания!» (1983), «Зависть богов» (2000), «Наследницы» (2001), «Другая женщина, другой мужчина» (2003), «Янтарные крылья» (2003), «Артистка» (2007) и др.

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