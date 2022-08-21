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Умер актер Николай Лебедев. Он трижды бежал из плена, прошел шесть концлагерей

В возрасте 100 лет умер старейший актер Театра имени Моссовета, народный артист России, ветеран Великой Отечественной войны Николай Лебедев. Об этом сообщили в самом театре, где он проработал 70 лет и создал более семидесяти образов.

«Его уход — большая потеря для всего нашего коллектива», – говорится в сообщении. Место и время прощания с артистом будет объявлено позже.

Подробнее о жизни и карьере актера – в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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