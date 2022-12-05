Матерился, ругал фанаток, избил человека. Чем запомнится запоздалый юбилей Лепса в Петербурге

Российский певец Григорий Лепс бросил микрофон посреди выступления на концерте в Ледовом дворце в Петербурге и ушел. Позже в соцсетях музыканта появился пост о том, что «концерт вчера был непростой», а сам Лепс «приболел». Фанатов не смогли расстроить ни критические замечания в адрес их самих же со стороны музыканта, ни мат со сцены. После мероприятия Лепс поехал в бар, где подрался с одним из своих поклонников. По данным СМИ, причиной конфликта стала навязчивая просьба сфотографироваться вместе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Певец Григорий Лепс накануне приехал в Санкт-Петербург, чтобы выступить с концертом в Ледовом дворце — в честь своего юбилея, который он праздновал в июле. И само выступление, и произошедшая позже уличная драка с участием музыканта вызвали общественный резонанс и широко обсуждаются в соцсетях.

Что произошло на концерте

Как пишет «Фонтанка», начался концерт вполне традиционно и ничего не казалось зрителям странным. В какой-то момент очередная поклонница подошла к сцене, чтобы подарить Лепсу букет. Когда она повернулась к нему спиной, чтобы сфотографироваться рядом, музыкант внезапно взорвался: «Зачем вы фотографируетесь, все равно никто не поверит, что вы со мной дружите. Куда вы эту фотографию повесите, в туалете?» «Страну просто сломали. Через колено» После 2011 года Ливан уже не напоминает себя прежнего: страна погрузилась в пучину тяжелейшего... 30 ноября 09:43

Позже певец также раскритиковал другую фанатку, которая попыталась приблизиться к сцене, не дождавшись финальных аккордов.

Анонсируя песню «Я уеду жить в Лондон», Лепс представил ее следующим образом: «Песня про город, в который нас уже [не] пустят. Если только мы его не завоюем».

Согласно отзывам и комментариям зрителей, музыкант также неоднократно ругался матом со сцены. А в конце концерта, не допев песню, прервался на середине, замотал головой, швырнул микрофон на сцену и ушел.

Спустя некоторое время в его Telegram-канале был опубликован комментарий, якобы от лица самого артиста: «Непростой вчера был концерт. Не все прошло по плану, многое не удалось, приболел... Но вы были невероятны! Спасибо огромное всем и каждому за такой невероятно теплый прием, за поддержку, за то, что весь зал пел в унисон... Это невероятно дорого и действительно ценно».

Что произошло у бара

После концерта в Ледовом певец решил отдохнуть в баре «Финнеганс» на Московском проспекте, 192. Здесь у него завязался конфликт с одним из посетителей заведения, после чего Лепс, его охранники и «оппонент» вышли на улицу.

«Фонтанка» опубликовала видеозапись инцидента. На кадрах видно, как охранники встают между певцом и другим мужчиной, но в итоге один из них все-таки наносит первый удар. Следом на мужчину нападает сам Лепс. Как отмечает петербургское издание, полиция «уже в курсе» произошедшего.

Чуть позже телеканал «78» опубликовал запись с камер наблюдения в баре. Причиной конфликта, как следует из сообщения, стало навязчивое поведение и просьба сфотографироваться вместе со стороны одного из поклонников.

Что говорят фанаты

Директор музыканта Владимир Урюпин рассказал StarHit, что в день концерта 60-летний артист почувствовал себя плохо.

«Заболел человек, это была крайняя степень. Два часа двадцать минут отработал, смог. Но последняя песня подвела уже, конечно. Люди довольные. Немножко приболел артист просто. Лечимся», — объяснил он поведение певца.

Поклонники оставили сотни восторженных комментариев к публикации Лепса в Telegram о прошедшем концерте.

«В любом случае два часа пролетели на одном дыхании! Восторг полный! Все мы люди, все болеем!» — написала поклонница Людмила Деричева.

«А кто-то пробовал отработать концерт в состоянии «приболел»?! Да еще при этих вечных «бродилках» между рядами! А фотографирующиеся «на фоне» — это вообще жесть! Прекрасно понимаю состояние Маэстро!!!!! Все отлично, дорогой Григорий Викторович», — заключила Мария Спиридонова.

«Это неуважение к артисту дарить цветы в середине песни, куда смотрела охрана? Зачем, даря цветы, класть на сцену к ногам? Я думала он что-то скажет по этому поводу (типа «дорогие, я еще жив, не надо к ногам»). Но было видно, у него нет сил», — защищает артиста в комментариях Нина Пьянзина.

«Я в восторге! Многие сейчас хают Лепса за Лондон, в который *** (вряд ли — «Газета.Ru) пустят, тут он абсолютно прав, просто не надо строить из себя тургеневскую барышню и падать в обморок от слова «***», это был сарказм, юмор», — резюмирует поклонница Дарья.

Комментарии к новостной заметке о прошедшем концерте, опубликованной на сайте «Фонтанки», гораздо менее лестные, тем не менее многие выступают и в защиту певца.

«Мда...хамить зрителю, который его кормит, это уже … Хотя что можно ожидать от человека, который столько пьет?» — говорится в сообщении пользователя Pilat.

«Хмм, билеты не дешевые (а даже если и 1 рубль). Люди купили за свои (заработав при этом), в большинстве своем. В смысле приболел? Тогда отменяй. Быдлячество на 100%. Если тебе плохо, извинись и веди себя по-человечески. Голос жесть и манеры (отсутствие) не лучше», — пишет Елена Linibi.

«Тот певец,что пел хит «Натали» в далеком прошлом. Остался 60-летний безголосый старик. И 25000₽ за этот «вой»», — комментирует заметку пользователь 274586217.

«Я был на концерте. И да, меня туда никто не загонял, сам пришел за свои кровные деньги. Атмосфера потрясающая! Лепс — замечательный артист. Пару матов не смутило. Ну мы и не на опере сидели))) На первых песнях, как мне показалось, просто было что-то со звуком, потом все наладили», — отмечает Супермастер.