Коллега Хлевинского по «Большой перемене» отреагировала на его смерть

Заслуженная артистка России Нина Маслова в беседе с «Вечерней Москвой» отреагировала на смерть своего коллеги по фильму «Большая перемена» Валерия Хлевинского.

Маслова и Хлевинский впервые встретились, поступив в школу-студию Московского художественного театра — тогда им было по 18 лет. «Он приходил, а в комнате у девочек жили шесть человек, в том числе Татьяна Васильева и певица Галина Беседина, которая потом много лет на эстраде исполняла песни Микаэла Таривердиева. И вот я помню те времена, когда мы были совершенно юными, открытыми. И Валера был такой… вот он был такой, как в «Большой перемене», — классный, добрый, светлый, открытый», — вспомнила о характере покойного она.

По словам Масловой, в последние годы она не виделась с Хлевинским, однако думала о нем. «Мне очень жаль, что я его потеряла, но он все равно присутствовал в моей жизни, в моем сознании. Я всегда была уверена, что в любой момент мы сможем увидеться еще где-нибудь на съемках, а теперь видите, как все случилось…» — сказала Маслова.

О смерти 77-летнего Хлевинского стало известно 7 января. Прощание с артистом пройдет в МХТ, похоронят Хлевинского на Троекуровском кладбище.

Хлевинский родился 14 ноября 1943 года. Он учился в Школе-студии МХАТ и играл в театре «Современник». В 2001 году был принят в труппу МХТ им. Чехова. Хлевинский сыграл в фильмах «Вся королевская рать», «Конец Любавиных», «Большая перемена», «Вечный зов».

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