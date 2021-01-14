Sony перенесла премьеру «Морбиуса» с Джаредом Лето

Студия Sony перенесла премьеру фильма «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли, передает Variety.

С 18 марта премьера перенесена на 8 октября из-за ограничений заполняемости кинотеатров, связанных с пандемией коронавируса.

По сюжету, из-за редкого заболевания крови ученый Майкл Морбиус рискует умереть каждый день. После укуса летучей мыши он обретает суперсилу и становится монстром. Также в фильме снялись Мэтт Смит, Джаред Харрис и Тайриз Гибсон.

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