Собянин назвал покойного Грачевского человеком щедрой души

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семье скончавшегося худрука «Ералаша» Бориса Грачевского.

Траурная телеграмма опубликована на сайте мэра. «Человек щедрой души, он посвятил свое творчество самой важной зрительской аудитории — детям. Веселые и ироничные, добрые и мудрые истории киножурнала «Ералаш» воспитывали без принуждения и учили без скучных назиданий. За этот талант говорить просто о самом главном Бориса Грачевского любили миллионы мальчишек и девчонок, а также их родители», — высказался о покойном московский мэр.

Борис Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. Ранее он получил положительный результат на коронавирус и находился на лечении в больнице.

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