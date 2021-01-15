Названо место похорон Бориса Грачевского

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости культуры

close
Директор киножурнала &laquo;Ералаш&raquo; Борис Грачевский в своем рабочем кабинете на студии им. Горького Директор киножурнала &laquo;Ералаш&raquo; Борис Грачевский в своем рабочем кабинете на студии им. Горького
Борис Грачевский и Александр Розенбаум на сочинском пляже во время &laquo;Кинотавра&raquo;, 2004 год Борис Грачевский и Александр Розенбаум на сочинском пляже во время &laquo;Кинотавра&raquo;, 2004 год
Директор детского тележурнала &laquo;Ералаш&raquo; Борис Грачевский дома со своими собаками, 2004 год Директор детского тележурнала &laquo;Ералаш&raquo; Борис Грачевский дома со своими собаками, 2004 год
Борис Грачевский Борис Грачевский
Продюсер Иосиф Пригожин и Борис Грачевский на презентации книги писательницы Лены Лениной «Миллионеры шоу-бизнеса» в «Крокус Сити Молл», 2007 год Продюсер Иосиф Пригожин и Борис Грачевский на презентации книги писательницы Лены Лениной «Миллионеры шоу-бизнеса» в «Крокус Сити Молл», 2007 год
Борис Грачевский, 1998 год Борис Грачевский, 1998 год
Борис Грачевский и актер Леонид Ярмольник на приеме по случаю официального объявления номинантов национальной кинематографической премии &laquo;НИКА&raquo;, 2014 год Борис Грачевский и актер Леонид Ярмольник на приеме по случаю официального объявления номинантов национальной кинематографической премии &laquo;НИКА&raquo;, 2014 год
Гость XI Международного кинофестиваля &laquo;Лики любви&raquo; директор киножурнала &laquo;Ералаш&raquo; Борис Грачевский на пляже в Сочи, 2005 год Гость XI Международного кинофестиваля &laquo;Лики любви&raquo; директор киножурнала &laquo;Ералаш&raquo; Борис Грачевский на пляже в Сочи, 2005 год
Борис Грачевский и Леонид Якубович, 2016 год Борис Грачевский и Леонид Якубович, 2016 год
Директор киножурнала &laquo;Ералаш&raquo; Борис Грачевский в своем рабочем кабинете на студии им. Горького Директор киножурнала &laquo;Ералаш&raquo; Борис Грачевский в своем рабочем кабинете на студии им. Горького
Борис Грачевский во время выступления на концерте в спорткомплексе ЦСКА, 2009 год Борис Грачевский во время выступления на концерте в спорткомплексе ЦСКА, 2009 год
Борис Грачевский перед началом благотворительной акции Первого канала &laquo;Стань Первым!&raquo; в День защиты детей в аэропорту Ижевска, 2018 год Борис Грачевский перед началом благотворительной акции Первого канала &laquo;Стань Первым!&raquo; в День защиты детей в аэропорту Ижевска, 2018 год
Борис Грачевский перед церемонией закрытия XI кинофестиваля &laquo;Меридианы Тихого&raquo;, 2013 год Борис Грачевский перед церемонией закрытия XI кинофестиваля &laquo;Меридианы Тихого&raquo;, 2013 год
Режиссер юмористического киножурнала &laquo;Ералаш&raquo; Борис Грачевский на торжественной линейке &laquo;Орлята России&raquo; во Всероссийском детском центре &laquo;Орленок&raquo;, 2019 год Режиссер юмористического киножурнала &laquo;Ералаш&raquo; Борис Грачевский на торжественной линейке &laquo;Орлята России&raquo; во Всероссийском детском центре &laquo;Орленок&raquo;, 2019 год
Борис Грачевский, октябрь 2020 года Борис Грачевский, октябрь 2020 года

Названо место похорон Бориса Грачевского

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Художественного руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, передает РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник.

Дата прощания с Грачевским пока не объявлена.

Борис Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. Ранее он получил положительный результат на коронавирус и находился на лечении в больнице.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Любимова выразила соболезнования семье Грачевского

Актер Гаркалин назвал Грачевского «последним из могикан»

Собянин назвал покойного Грачевского человеком щедрой души

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.