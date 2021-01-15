Названы дата и место прощания с Борисом Грачевским

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Новости культуры

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Директор киножурнала &laquo;Ералаш&raquo; Борис Грачевский в своем рабочем кабинете на студии им. Горького Директор киножурнала &laquo;Ералаш&raquo; Борис Грачевский в своем рабочем кабинете на студии им. Горького
Борис Грачевский и Александр Розенбаум на сочинском пляже во время &laquo;Кинотавра&raquo;, 2004 год Борис Грачевский и Александр Розенбаум на сочинском пляже во время &laquo;Кинотавра&raquo;, 2004 год
Директор детского тележурнала &laquo;Ералаш&raquo; Борис Грачевский дома со своими собаками, 2004 год Директор детского тележурнала &laquo;Ералаш&raquo; Борис Грачевский дома со своими собаками, 2004 год
Борис Грачевский Борис Грачевский
Продюсер Иосиф Пригожин и Борис Грачевский на презентации книги писательницы Лены Лениной «Миллионеры шоу-бизнеса» в «Крокус Сити Молл», 2007 год Продюсер Иосиф Пригожин и Борис Грачевский на презентации книги писательницы Лены Лениной «Миллионеры шоу-бизнеса» в «Крокус Сити Молл», 2007 год
Борис Грачевский, 1998 год Борис Грачевский, 1998 год
Борис Грачевский и актер Леонид Ярмольник на приеме по случаю официального объявления номинантов национальной кинематографической премии &laquo;НИКА&raquo;, 2014 год Борис Грачевский и актер Леонид Ярмольник на приеме по случаю официального объявления номинантов национальной кинематографической премии &laquo;НИКА&raquo;, 2014 год
Гость XI Международного кинофестиваля &laquo;Лики любви&raquo; директор киножурнала &laquo;Ералаш&raquo; Борис Грачевский на пляже в Сочи, 2005 год Гость XI Международного кинофестиваля &laquo;Лики любви&raquo; директор киножурнала &laquo;Ералаш&raquo; Борис Грачевский на пляже в Сочи, 2005 год
Борис Грачевский и Леонид Якубович, 2016 год Борис Грачевский и Леонид Якубович, 2016 год
Директор киножурнала &laquo;Ералаш&raquo; Борис Грачевский в своем рабочем кабинете на студии им. Горького Директор киножурнала &laquo;Ералаш&raquo; Борис Грачевский в своем рабочем кабинете на студии им. Горького
Борис Грачевский во время выступления на концерте в спорткомплексе ЦСКА, 2009 год Борис Грачевский во время выступления на концерте в спорткомплексе ЦСКА, 2009 год
Борис Грачевский перед началом благотворительной акции Первого канала &laquo;Стань Первым!&raquo; в День защиты детей в аэропорту Ижевска, 2018 год Борис Грачевский перед началом благотворительной акции Первого канала &laquo;Стань Первым!&raquo; в День защиты детей в аэропорту Ижевска, 2018 год
Борис Грачевский перед церемонией закрытия XI кинофестиваля &laquo;Меридианы Тихого&raquo;, 2013 год Борис Грачевский перед церемонией закрытия XI кинофестиваля &laquo;Меридианы Тихого&raquo;, 2013 год
Режиссер юмористического киножурнала &laquo;Ералаш&raquo; Борис Грачевский на торжественной линейке &laquo;Орлята России&raquo; во Всероссийском детском центре &laquo;Орленок&raquo;, 2019 год Режиссер юмористического киножурнала &laquo;Ералаш&raquo; Борис Грачевский на торжественной линейке &laquo;Орлята России&raquo; во Всероссийском детском центре &laquo;Орленок&raquo;, 2019 год
Борис Грачевский, октябрь 2020 года Борис Грачевский, октябрь 2020 года

Названы дата и место прощания с Борисом Грачевским

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Стали известны дата и место прощания с художественным руководителем «Ералаша» Борисом Грачевским, сообщает ТАСС со ссылкой на жену покойного Екатерину Белоцерковскую.

Церемония прощания состоится 16 января в Доме кино. «Прощание в воскресенье в 11 часов — Дом кино. Похороны — на Троекуровском кладбище», — уточнила она.

Гражданская панихида и похороны пройдут в открытом формате.

Борис Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. В конце декабря 2020 года он был госпитализирован, врачи диагностировали у режиссера коронавирусную инфекцию.

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