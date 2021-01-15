Названы дата и место прощания с Борисом Грачевским

Стали известны дата и место прощания с художественным руководителем «Ералаша» Борисом Грачевским, сообщает ТАСС со ссылкой на жену покойного Екатерину Белоцерковскую.

Церемония прощания состоится 16 января в Доме кино. «Прощание в воскресенье в 11 часов — Дом кино. Похороны — на Троекуровском кладбище», — уточнила она.

Гражданская панихида и похороны пройдут в открытом формате.

Борис Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. В конце декабря 2020 года он был госпитализирован, врачи диагностировали у режиссера коронавирусную инфекцию.

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