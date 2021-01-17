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Новости культуры

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Церемония прощания с создателем детского юмористического киножурнала &laquo;Ералаш&raquo;, режиссером Борисом Грачевским в Доме кино в Москве, 17 января 2021 года Церемония прощания с создателем детского юмористического киножурнала &laquo;Ералаш&raquo;, режиссером Борисом Грачевским в Доме кино в Москве, 17 января 2021 года

В Москве проходит прощание с Борисом Грачевским

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В Москве проходит церемония прощания с художественным руководителем «Ералаша» Борисом Грачевским. Об этом сообщает РИА «Новости».

Проститься с ним в Дом кино пришли друзья, коллеги и поклонники творчества.

Гроб установлен на сцене в окружении цветов и венков, в зале играет музыка, а на экране показывают фотографии Грачевского.

Худрук «Ералаша» умер 14 января в больнице от осложнений, вызванных коронавирусом.

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