Артист Владимир Долинский рассказал о последнем СМС от Грачевского

Заслуженный артист России Владимир Долинский рассказал о последнем СМС, которое получил от худрука «Ералаша» Бориса Грачевского, когда он находился в больнице. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Он назвал церемонию прощания с Грачевским в Доме Кино «самым тяжелым мероприятием в его жизни».

Кроме того, артист отметил, что худрук «Ералаша» был «большим талантливым ребенком», которого не покидало чувство юмора даже перед смертью.

«Улыбался, чтобы его близкие не страдали. Я думаю, он понимал, что он уходит. «Вова, мне хреново», — таково последнее СМС, которое я от него получил», — сказал Долинский.

Борис Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. Он был похоронен на Троекуровском кладбище. Ранее он получил положительный результат на коронавирус и находился на лечении в больнице.

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