Артист Владимир Долинский рассказал о последнем СМС от Грачевского

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Новости культуры

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Церемония прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским в Доме кино, 17 января 2021 года Церемония прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским в Доме кино, 17 января 2021 года
Вдова художественного руководителя &laquo;Ералаша&raquo; Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская во время церемонии прощания с режиссером в Доме кино, 17 января 2021 года Вдова художественного руководителя &laquo;Ералаша&raquo; Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская во время церемонии прощания с режиссером в Доме кино, 17 января 2021 года
Сын художественного руководителя &laquo;Ералаша&raquo; Бориса Грачевского бизнесмен Максим Грачевский во время церемонии прощания, 17 января 2021 года Сын художественного руководителя &laquo;Ералаша&raquo; Бориса Грачевского бизнесмен Максим Грачевский во время церемонии прощания, 17 января 2021 года
Дмитрий Дибров с супругой у Дома кино перед началом церемонии прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским, 17 января 2021 года Дмитрий Дибров с супругой у Дома кино перед началом церемонии прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским, 17 января 2021 года
Телеведущая Елена Малышева перед началом церемонии прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским в Доме кино, 17 января 2021 года Телеведущая Елена Малышева перед началом церемонии прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским в Доме кино, 17 января 2021 года
Актриса Ольга Кабо во время церемонии прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским в Доме кино, 17 января 2021 года Актриса Ольга Кабо во время церемонии прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским в Доме кино, 17 января 2021 года
Телеведущий Леонид Якубович (в центре) во время церемонии прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским в Доме кино, 17 января 2021 года Телеведущий Леонид Якубович (в центре) во время церемонии прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским в Доме кино, 17 января 2021 года
Церемония прощания с создателем детского юмористического киножурнала &laquo;Ералаш&raquo;, режиссером Борисом Грачевским в Доме кино в Москве, 17 января 2021 года Церемония прощания с создателем детского юмористического киножурнала &laquo;Ералаш&raquo;, режиссером Борисом Грачевским в Доме кино в Москве, 17 января 2021 года
Актер Станислав Садальский на церемонии прощания с создателем детского юмористического киножурнала &laquo;Ералаш&raquo;, режиссером Борисом Грачевским в Доме кино в Москве, 17 января 2021 года Актер Станислав Садальский на церемонии прощания с создателем детского юмористического киножурнала &laquo;Ералаш&raquo;, режиссером Борисом Грачевским в Доме кино в Москве, 17 января 2021 года
Художник Никас Сафронов во время церемонии прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским в Доме кино, 17 января 2021 года Художник Никас Сафронов во время церемонии прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским в Доме кино, 17 января 2021 года
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре, актер Евгений Герасимов во время церемонии прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским в Доме кино, 17 января 2021 года Председатель комиссии Мосгордумы по культуре, актер Евгений Герасимов во время церемонии прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским в Доме кино, 17 января 2021 года
Телеведущий Владимир Долинский с супругой у Дома кино, где проходит церемонии прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским, 17 января 2021 года Телеведущий Владимир Долинский с супругой у Дома кино, где проходит церемонии прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским, 17 января 2021 года
Певец Бедрос Киркоров во время церемонии прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским в Доме кино, 17 января 2021 года Певец Бедрос Киркоров во время церемонии прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским в Доме кино, 17 января 2021 года
Церемония прощания с создателем детского юмористического киножурнала &laquo;Ералаш&raquo;, режиссером Борисом Грачевским в Доме кино в Москве, 17 января 2021 года Церемония прощания с создателем детского юмористического киножурнала &laquo;Ералаш&raquo;, режиссером Борисом Грачевским в Доме кино в Москве, 17 января 2021 года
Поэт Владимир Вишневский во время церемонии прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским в Доме кино, 17 января 2021 года Поэт Владимир Вишневский во время церемонии прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским в Доме кино, 17 января 2021 года
Владимир Левкин с супругой во время церемонии прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским в Доме кино, 17 января 2021 года Владимир Левкин с супругой во время церемонии прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским в Доме кино, 17 января 2021 года
Церемония прощания с создателем детского юмористического киножурнала &laquo;Ералаш&raquo;, режиссером Борисом Грачевским в Доме кино в Москве, 17 января 2021 года Церемония прощания с создателем детского юмористического киножурнала &laquo;Ералаш&raquo;, режиссером Борисом Грачевским в Доме кино в Москве, 17 января 2021 года
Вдова художественного руководителя &laquo;Ералаша&raquo; Бориса Грачевского актриса Екатерина Белоцерковская и его сын Максим Грачевский у Дома кино во время церемонии прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским, 17 января 2021 года Вдова художественного руководителя &laquo;Ералаша&raquo; Бориса Грачевского актриса Екатерина Белоцерковская и его сын Максим Грачевский у Дома кино во время церемонии прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским, 17 января 2021 года

Артист Владимир Долинский рассказал о последнем СМС от Грачевского

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Заслуженный артист России Владимир Долинский рассказал о последнем СМС, которое получил от худрука «Ералаша» Бориса Грачевского, когда он находился в больнице. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Он назвал церемонию прощания с Грачевским в Доме Кино «самым тяжелым мероприятием в его жизни».

Кроме того, артист отметил, что худрук «Ералаша» был «большим талантливым ребенком», которого не покидало чувство юмора даже перед смертью.

«Улыбался, чтобы его близкие не страдали. Я думаю, он понимал, что он уходит. «Вова, мне хреново», — таково последнее СМС, которое я от него получил», — сказал Долинский.

Борис Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. Он был похоронен на Троекуровском кладбище. Ранее он получил положительный результат на коронавирус и находился на лечении в больнице.

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