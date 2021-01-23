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Новости культуры

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Ларри Кинг (1933&ndash;2021) Ларри Кинг (1933&ndash;2021)
Ларри Кинг и певица Мадонна, 1999 год Ларри Кинг и певица Мадонна, 1999 год
Ларри Кинг и миллиардер Дональд Трамп, 1999 год Ларри Кинг и миллиардер Дональд Трамп, 1999 год
Ларри Кинг и Владимир Путин, 2000 год Ларри Кинг и Владимир Путин, 2000 год
Ларри Кинг и звезда фильма &laquo;Артист&raquo; во время интервью, 2012 год Ларри Кинг и звезда фильма &laquo;Артист&raquo; во время интервью, 2012 год
Ларри Кинг и президент США Билл Клинтон, 2002 год Ларри Кинг и президент США Билл Клинтон, 2002 год
Ларри Кинг, 1989 год Ларри Кинг, 1989 год
Ларри Кинг и Джордж Буш Ларри Кинг и Джордж Буш
Моника Левински во время интервью у Ларри Кинга на CNN, 2000 год Моника Левински во время интервью у Ларри Кинга на CNN, 2000 год
Ларри Кинг с женой Шон Кинг, 2014 год Ларри Кинг с женой Шон Кинг, 2014 год
Телеведущий Ларри Кинг и основатель Microsoft Билл Гейтс, 2000 год Телеведущий Ларри Кинг и основатель Microsoft Билл Гейтс, 2000 год
Ларри Кинг и Джордж Буш с супругой Лорой , 2000 год Ларри Кинг и Джордж Буш с супругой Лорой , 2000 год
Ларри Кинг и Хью Грант, 1995 год Ларри Кинг и Хью Грант, 1995 год
Ларри Кинг, Пол Маккартни и Йоко Оно, 2007 год Ларри Кинг, Пол Маккартни и Йоко Оно, 2007 год
Актер и телеведущий Билл Мар и Ларии Кинг в Лос-Анджелесе, 2010 год Актер и телеведущий Билл Мар и Ларии Кинг в Лос-Анджелесе, 2010 год
Ларри Кинг и Майк Тайсон, 1995 год Ларри Кинг и Майк Тайсон, 1995 год
Ларри Кинг на новогоднем базаре в Беверли-Хиллз, 2014 год Ларри Кинг на новогоднем базаре в Беверли-Хиллз, 2014 год
Ларри Кинг, его сын Кэннон и жена Шон, 2018 год Ларри Кинг, его сын Кэннон и жена Шон, 2018 год

Умер Ларри Кинг

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Умер американский журналист Ларри Кинг. Об этом сообщается в его официальном аккаунте в Twitter.

Ему было 87 лет.

Несколько недель назад его госпитализировали с коронавирусом, он проходил лечение в медицинском центре в Лос-Анджелесе.

В 2017 году Кинг рассказал о своей борьбе с раком легких. В апреле 2019 он прошел через ангиопластику, также перенес инфаркт.

Лоуренс Харви Зейгер (настоящее имя Кинга) родился в 1933 году в американском Бруклине в семье европейских эмигрантов. Большая карьера Ларри началась в конце 50-х, когда он перебрался в Майами по предложению комментатора CBS Джеймса Сермонса, — из-за нехватки дикторов Кинг несколько раз появился в эфире местного радио и настолько сильно влюбился в работу, что остался в ней навсегда. Пожалуй, самым грандиозным проектом телеведущего являлось его ток-шоу «Larry King Live», которое он вел с 1985 по 2010 год. За это время Кинг успел сделать десятки тысяч интервью со знаменитыми спортсменами, деятелями искусства и политиками, включая Владимира Путина, Дональда Трампа и многих других.

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