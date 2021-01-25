Мишустин поздравил с юбилеем Вячеслава Добрынина

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с юбилеем певца, композитора, народного артиста России Вячеслава Добрынина.

Поздравительная телеграмма опубликована на сайте правительства страны. «Всенародно любимый композитор, автор проникновенных лирических мелодий и песен, вы внесли большой вклад в развитие отечественного эстрадного искусства», — написал Мишустин, отметив яркий талант и творческую энергию артиста. «Каждое произведение наполнено искренностью, душевностью и теплотой. В каждом – рассказ о подлинных чувствах и переживаниях, о любви, верности и дружбе. О том, что близко, понятно и необходимо любому человеку», — объясняет премьер популярность хитов Добрынина.

Свое 75-летие Добрынин из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, планирует отпраздновать в узком семейном кругу.

Вячеслав Добрынин — автор и исполнитель песен «Синий туман», «Бабушки-старушки», «Колдовское озеро», «Не сыпь мне соль на рану». Получил звание народного артиста России в 1996 году, лауреат премии «Золотой граммофон» и 15 фестивалей «Песня года».