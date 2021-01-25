Мишустин поздравил с юбилеем Вячеслава Добрынина

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости культуры

close
Вячеслав Добрынин &mdash; завсегдатай телевизионных премий. Он неоднократно становился лауреатом премий &laquo;Овация&raquo;, &laquo;Золотой граммофон&raquo;, &laquo;Песня года&raquo; и других. В 2015 году Добрынин исполнил на церемонии вручения &laquo;Золотой граммофон&raquo; попурри из своих шлягеров &laquo;Ни минуты покоя&raquo;, &laquo;Прощай&raquo;, &laquo;Кто тебе сказал&raquo;, &laquo;Напиши мне письмо&raquo;, &laquo;Родная земля&raquo;, &laquo;Все, что в жизни есть у меня&raquo;, &laquo;Ты мне не снишься&raquo;, &laquo;Не сыпь мне соль на рану&raquo; и &laquo;Синий туман&raquo;. <b>На фото:</b> Вячеслав Добрынин на юбилейном шоу &laquo;Русское Радио. 20 лет. Легендарные хиты Золотого Граммофона&raquo; в Москве, 2015 год Вячеслав Добрынин &mdash; завсегдатай телевизионных премий. Он неоднократно становился лауреатом премий &laquo;Овация&raquo;, &laquo;Золотой граммофон&raquo;, &laquo;Песня года&raquo; и других. В 2015 году Добрынин исполнил на церемонии вручения &laquo;Золотой граммофон&raquo; попурри из своих шлягеров &laquo;Ни минуты покоя&raquo;, &laquo;Прощай&raquo;, &laquo;Кто тебе сказал&raquo;, &laquo;Напиши мне письмо&raquo;, &laquo;Родная земля&raquo;, &laquo;Все, что в жизни есть у меня&raquo;, &laquo;Ты мне не снишься&raquo;, &laquo;Не сыпь мне соль на рану&raquo; и &laquo;Синий туман&raquo;. <b>На фото:</b> Вячеслав Добрынин на юбилейном шоу &laquo;Русское Радио. 20 лет. Легендарные хиты Золотого Граммофона&raquo; в Москве, 2015 год
В 2019 году Вячеслав Добрынин стал редко выходить в свет, отменил все выступления и интервью. Причиной тому послужила травма головы, из-за которой композитор оказался в прединсультном состоянии. &laquo;Просто упал с лестницы и разбил голову. И хуже мыслить не стал, талант, скорее всего, не пропал. Но желания, вот точно &mdash; желания стало меньше. Хочется больше ничего не делать и все&raquo;, &mdash; рассказывал Добрынин в интервью &laquo;Пятому каналу&raquo;. В 2019 году Вячеслав Добрынин стал редко выходить в свет, отменил все выступления и интервью. Причиной тому послужила травма головы, из-за которой композитор оказался в прединсультном состоянии. &laquo;Просто упал с лестницы и разбил голову. И хуже мыслить не стал, талант, скорее всего, не пропал. Но желания, вот точно &mdash; желания стало меньше. Хочется больше ничего не делать и все&raquo;, &mdash; рассказывал Добрынин в интервью &laquo;Пятому каналу&raquo;.
Композитор Вячеслав Добрынин и его первая супруга Ирина, 1979 год. Ирина эмигрировала в США. Пара прожила в браке 15 лет. Есть дочь Екатерина, также проживает в США. Композитор Вячеслав Добрынин и его первая супруга Ирина, 1979 год. Ирина эмигрировала в США. Пара прожила в браке 15 лет. Есть дочь Екатерина, также проживает в США.
Со своей женой Ириной Вячеслав Добрынин познакомился на футбольном матче. Правда, женщина сразу не обратила на него внимания. Затем Добрынин повстречал ее на юбилее у своего друга &mdash; тренера «Динамо» Валерия Газзаева. Между ними вспыхнул роман. <b>На фото: </b>Вячеслав Добрынин с женой Ириной, 1996 год Со своей женой Ириной Вячеслав Добрынин познакомился на футбольном матче. Правда, женщина сразу не обратила на него внимания. Затем Добрынин повстречал ее на юбилее у своего друга &mdash; тренера «Динамо» Валерия Газзаева. Между ними вспыхнул роман. <b>На фото: </b>Вячеслав Добрынин с женой Ириной, 1996 год
Вячеслав Добрынин автор около тысячи песен, которые исполняли Алла Пугачева, Иосиф Кобзон, Михаил Боярский, группы «Земляне», «Самоцветы» и другие артисты. С Пугачевой их связывали теплые дружеские отношения: &laquo;Мы не просто подружились с ней и ходили друг к другу в гости, но и всячески поддерживали &mdash; она меня, а я &mdash; ее&raquo;, &mdash; рассказывал Добрынин. Он написал для Примадонны песни «Синяя птица», «Арбат» и «Молодежное». <b>На фото:</b> композитор Вячеслав Добрынин и певица Алла Пугачева, 1980 год Вячеслав Добрынин автор около тысячи песен, которые исполняли Алла Пугачева, Иосиф Кобзон, Михаил Боярский, группы «Земляне», «Самоцветы» и другие артисты. С Пугачевой их связывали теплые дружеские отношения: &laquo;Мы не просто подружились с ней и ходили друг к другу в гости, но и всячески поддерживали &mdash; она меня, а я &mdash; ее&raquo;, &mdash; рассказывал Добрынин. Он написал для Примадонны песни «Синяя птица», «Арбат» и «Молодежное». <b>На фото:</b> композитор Вячеслав Добрынин и певица Алла Пугачева, 1980 год
В молодости Вячеслав Добрынин был большим фанатом The Beatles. &laquo;Чтобы быть похожим на «битлов», я отрастил волосы. Носил, как они, туфли на высоченных каблуках. Мы с ребятами объединялись в ансамбли, играли их песни&raquo;, &mdash; рассказывал он. <b>На фото:</b> композитор Вячеслав Добрынин (в центре) играет на гитаре, 1985 год В молодости Вячеслав Добрынин был большим фанатом The Beatles. &laquo;Чтобы быть похожим на «битлов», я отрастил волосы. Носил, как они, туфли на высоченных каблуках. Мы с ребятами объединялись в ансамбли, играли их песни&raquo;, &mdash; рассказывал он. <b>На фото:</b> композитор Вячеслав Добрынин (в центре) играет на гитаре, 1985 год
В сольном репертуаре Добрынина важное место занимает написанная на стихи Рябинина песня «Синий туман». Она была исполнена в 1988 году и стала узнаваемым хитом, победив на фестивале &laquo;Песня года&raquo;. С ней связывают обретение широкой популярности Добрыниным-исполнителем. Сам он рассказывал, как он однажды встретил маленького мальчика с мамой. Ребенок узнал музыканта, указал на него пальцем и, обратившись к родительнице, сказал: &laquo;Смотри, мама, &laquo;Синий туман&raquo; идет&raquo;. В сольном репертуаре Добрынина важное место занимает написанная на стихи Рябинина песня «Синий туман». Она была исполнена в 1988 году и стала узнаваемым хитом, победив на фестивале &laquo;Песня года&raquo;. С ней связывают обретение широкой популярности Добрыниным-исполнителем. Сам он рассказывал, как он однажды встретил маленького мальчика с мамой. Ребенок узнал музыканта, указал на него пальцем и, обратившись к родительнице, сказал: &laquo;Смотри, мама, &laquo;Синий туман&raquo; идет&raquo;.
С Львом Лещенко Вячеслава Добрынина связывают 50 лет крепкой дружбы. Именно Лещенко стал первым исполнителем песен начинающего композитора Добрынина, и именно он выпустил в 1974 году первую пластинку с записью его песни &laquo;Я вас люблю&raquo;. <b>На фото:</b> композитор Вячеслав Добрынин, певцы Лев Лещенко и Юрий Антонов, 1992 год С Львом Лещенко Вячеслава Добрынина связывают 50 лет крепкой дружбы. Именно Лещенко стал первым исполнителем песен начинающего композитора Добрынина, и именно он выпустил в 1974 году первую пластинку с записью его песни &laquo;Я вас люблю&raquo;. <b>На фото:</b> композитор Вячеслав Добрынин, певцы Лев Лещенко и Юрий Антонов, 1992 год
Творческое наследие Вячеслава Добрынина насчитывает более 1000 песен, многие из них вошли в репертуар звезд российской и советской эстрады. Примечательно, что сам он признавался, что не помнит и половины сочиненного. <b>На фото:</b> Вячеслав Добрынин с &laquo;Золотым диском, врученным ему еще студией граммзаписи &laquo;Мелодия&raquo; за выпуск более ста пятидесяти тысяч пластинок с его песнями, 2001 год Творческое наследие Вячеслава Добрынина насчитывает более 1000 песен, многие из них вошли в репертуар звезд российской и советской эстрады. Примечательно, что сам он признавался, что не помнит и половины сочиненного. <b>На фото:</b> Вячеслав Добрынин с &laquo;Золотым диском, врученным ему еще студией граммзаписи &laquo;Мелодия&raquo; за выпуск более ста пятидесяти тысяч пластинок с его песнями, 2001 год
Несмотря на многолетнюю дружбу, услышать Льва Лещенко и Вячеслава Добрынина вместе непросто &ndash; единственный концерт двух маэстро состоялся в 2004 году в день рождения Добрынина и был посвящен 30-летию их совместного творчества. Последний совместный концерт артистов состоялся в 2016 году.<b> На фото:</b> композитор, певец Вячеслав Добрынин и певец Лев Лещенко во время съемок развлекательной программы &laquo;Новогодняя ночь на Первом канале&raquo;, 2015 год Несмотря на многолетнюю дружбу, услышать Льва Лещенко и Вячеслава Добрынина вместе непросто &ndash; единственный концерт двух маэстро состоялся в 2004 году в день рождения Добрынина и был посвящен 30-летию их совместного творчества. Последний совместный концерт артистов состоялся в 2016 году.<b> На фото:</b> композитор, певец Вячеслав Добрынин и певец Лев Лещенко во время съемок развлекательной программы &laquo;Новогодняя ночь на Первом канале&raquo;, 2015 год
Вячеслав Добрынин не скрывает своей неприязни к современному шоу-бизнесу. В 2019 году артист после выступления на &laquo;Дискотеке 80-х&raquo; от Авторадио посетовал на то, что молодые музыканты не имеют образования. &laquo;Я закончил Московский государственный университет, учился в аспирантуре. В отличие от представителей шоу-бизнеса, которые не знают нот, которые плохо говорят, которые не знают, как выразить свои мысли, потому что они все тупые! Я это говорю искренне&raquo;, &mdash; сказал Добрынин журналистам. Вячеслав Добрынин не скрывает своей неприязни к современному шоу-бизнесу. В 2019 году артист после выступления на &laquo;Дискотеке 80-х&raquo; от Авторадио посетовал на то, что молодые музыканты не имеют образования. &laquo;Я закончил Московский государственный университет, учился в аспирантуре. В отличие от представителей шоу-бизнеса, которые не знают нот, которые плохо говорят, которые не знают, как выразить свои мысли, потому что они все тупые! Я это говорю искренне&raquo;, &mdash; сказал Добрынин журналистам.

Мишустин поздравил с юбилеем Вячеслава Добрынина

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с юбилеем певца, композитора, народного артиста России Вячеслава Добрынина.

Поздравительная телеграмма опубликована на сайте правительства страны. «Всенародно любимый композитор, автор проникновенных лирических мелодий и песен, вы внесли большой вклад в развитие отечественного эстрадного искусства», — написал Мишустин, отметив яркий талант и творческую энергию артиста. «Каждое произведение наполнено искренностью, душевностью и теплотой. В каждом – рассказ о подлинных чувствах и переживаниях, о любви, верности и дружбе. О том, что близко, понятно и необходимо любому человеку», — объясняет премьер популярность хитов Добрынина.

Свое 75-летие Добрынин из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, планирует отпраздновать в узком семейном кругу.

Вячеслав Добрынин — автор и исполнитель песен «Синий туман», «Бабушки-старушки», «Колдовское озеро», «Не сыпь мне соль на рану». Получил звание народного артиста России в 1996 году, лауреат премии «Золотой граммофон» и 15 фестивалей «Песня года».

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.