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Новости культуры

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Юрий Лахин в сериале «Вечный зов» (1973-1983) Юрий Лахин в сериале «Вечный зов» (1973-1983)
Юрий Лахин в сериале «Вечный зов» (1973-1983) Юрий Лахин в сериале «Вечный зов» (1973-1983)
Юрий Лахин в фильме &laquo;Здесь твой фронт&raquo; (1983) Юрий Лахин в фильме &laquo;Здесь твой фронт&raquo; (1983)
Юрий Лахин в фильме &laquo;Иван Бабушкин&raquo; (1985) Юрий Лахин в фильме &laquo;Иван Бабушкин&raquo; (1985)
Юрий Лахин в фильме &laquo;Сказка на ночь&raquo; (1991) Юрий Лахин в фильме &laquo;Сказка на ночь&raquo; (1991)
Юрий Лахин в сериале &laquo;Сыщики-1&raquo; (2001) Юрий Лахин в сериале &laquo;Сыщики-1&raquo; (2001)
Юрий Лахин в фильме &laquo;Антикиллер&raquo; (2002) Юрий Лахин в фильме &laquo;Антикиллер&raquo; (2002)
Юрий Лахин в сериале &laquo;Оперативный псевдоним&raquo; (2003) Юрий Лахин в сериале &laquo;Оперативный псевдоним&raquo; (2003)
Юрий Лахин в сериале &laquo;Ликвидация&raquo; (2007) Юрий Лахин в сериале &laquo;Ликвидация&raquo; (2007)
Юрий Лахин в сериале &laquo;Исаев&raquo; (2009) Юрий Лахин в сериале &laquo;Исаев&raquo; (2009)
Юрий Лахин в сериале &laquo;Позднее раскаяние&raquo; (2013) Юрий Лахин в сериале &laquo;Позднее раскаяние&raquo; (2013)
Юрий Лахин в сериале &laquo;Верни мою любовь&raquo; (2014) Юрий Лахин в сериале &laquo;Верни мою любовь&raquo; (2014)

Актер Юрий Лахин умер после заражения коронавирусом

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Актер театра и кино Юрий Лахин скончался после заражения коронавирусом, сообщает Telegram-канал Mash.

Утверждается, что 68-летний актер почувствовал себя плохо в декабре 2020 года, его госпитализировали.

5 декабря тест Лахина на коронавирусную инфекцию оказался положительным, 30 декабря после ухудшения состояния здоровья артиста перевели на ИВЛ, но медикам не удалось спасти его.

Юрий Лахин снимался в сериалах «Ликвидация», «Молодежка», «Вечный зов», «Громовы», последней ролью актера стала роль журналиста Херфера в сериале Сергея Гинзбурга «Зорге» (2019). С 1996 года был артистом театра «Сатирикон».

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