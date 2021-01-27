Актер Юрий Лахин умер после заражения коронавирусом

Актер театра и кино Юрий Лахин скончался после заражения коронавирусом, сообщает Telegram-канал Mash.

Утверждается, что 68-летний актер почувствовал себя плохо в декабре 2020 года, его госпитализировали.

5 декабря тест Лахина на коронавирусную инфекцию оказался положительным, 30 декабря после ухудшения состояния здоровья артиста перевели на ИВЛ, но медикам не удалось спасти его.

Юрий Лахин снимался в сериалах «Ликвидация», «Молодежка», «Вечный зов», «Громовы», последней ролью актера стала роль журналиста Херфера в сериале Сергея Гинзбурга «Зорге» (2019). С 1996 года был артистом театра «Сатирикон».