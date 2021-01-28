В Москве простились со стендапером Шаляпиным

В Москве прошло прощание со стендапером Александром Шаляпиным, сообщает «Рен ТВ».

На гражданскую панихиду пришли родные, друзья и коллеги артиста. Стендапер Руслан Белый выступил у гроба и отметил, что церемония покойному бы понравилась. «Сане бы точно понравилось, что очень много телекамер здесь сейчас», — сказал он.

25 января стало известно о смерти Александра Шаляпина. Как заявили правоохранители, причиной смерти стал суицид. Артисту был 41 год.

Александр Шаляпин известен по своим работам в картинах «Бумер: Фильм второй», «Универ. Новая общага» (сериал), «Женщины против мужчин», «Тяжелый песок» (сериал) и другим. Победитель в номинации «Альтернативная пародия» на фестивале «Большая Разница Одесса 2011».

Ранее сосед погибшего стендапера Шаляпина рассказал о трагедии.