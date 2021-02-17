Белоруссию хотят отстранить от участия в «Евровидении»

Белоруссию могут лишить возможности участвовать в песенном конкурсе «Евровидение» в текущем году, с таким предложением выступила депутат Европейского парламенте Карин Карлсбро.

«Сегодня выступила в Европарламенте с инициативой по сбору подписей под письмом в Европейский союз радио и телевидения с требованием отстранить Белоруссию от участия в весеннем конкурсе песен «Евровидение» в Нидерландах», – написала депутат на своей странице в Facebook.

Она назвала недопустимым сотрудничество с государственной Белтелерадиокомпанией, глава которой Иван Эйсмонт включен в санкционный список, а в компании продолжается в которой «продолжается преследование сотрудников».

«Евровидение» будет проходить с 18 по 22 мая в Роттердаме. Ранее стало известно, что оргкомитет отказался от идеи провести полноценный конкурс в привычном формате в 2021 году.