Адвокат рассказал, кому достанется наследство Андрея Мягкова

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Новости культуры

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Андрей Мягков в сцене из спектакля &laquo;Чайка&raquo; на сцене МХАТ, 1980 год Андрей Мягков в сцене из спектакля &laquo;Чайка&raquo; на сцене МХАТ, 1980 год
Барбара Брыльска и Андрей Мягков на съемках фильма &laquo;Ирония судьбы&raquo;, 1975 год Барбара Брыльска и Андрей Мягков на съемках фильма &laquo;Ирония судьбы&raquo;, 1975 год
Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков на съемках фильма &laquo;Служебный роман&raquo;, 1981 год Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков на съемках фильма &laquo;Служебный роман&raquo;, 1981 год
Светлана Немоляева, Олег Басилашвили и Андрей Мягков в фильме &laquo;Служебный роман&raquo; (1977) Светлана Немоляева, Олег Басилашвили и Андрей Мягков в фильме &laquo;Служебный роман&raquo; (1977)
Артист Московского театра «Современник» Андрей Мягков, 1978 год Артист Московского театра «Современник» Андрей Мягков, 1978 год
Андрей Мягков в фильме &laquo;Братья Карамазовы&raquo;, 1968 год Андрей Мягков в фильме &laquo;Братья Карамазовы&raquo;, 1968 год
Актер Московского театра &laquo;Современник&raquo; Андрей Мягков, 1976 год Актер Московского театра &laquo;Современник&raquo; Андрей Мягков, 1976 год
Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков в фильме &laquo;Служебный роман&raquo;, 1977 год Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков в фильме &laquo;Служебный роман&raquo;, 1977 год
Андрей Мягков на рыбалке, 1977 год Андрей Мягков на рыбалке, 1977 год
Лариса Гузеева, Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков в сцене из фильма &laquo;Жестокий романс&raquo; по мотивам пьесы Александра Островского &laquo;Бесприданница&raquo;, 1984 год Лариса Гузеева, Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков в сцене из фильма &laquo;Жестокий романс&raquo; по мотивам пьесы Александра Островского &laquo;Бесприданница&raquo;, 1984 год
Актер театра &laquo;Современник&raquo; Андрей Мягков у себя дома с картиной &laquo;Портрет Олега Ефремова&raquo;, 1978 год Актер театра &laquo;Современник&raquo; Андрей Мягков у себя дома с картиной &laquo;Портрет Олега Ефремова&raquo;, 1978 год
Андрей Мягков в роли Владимира Ленина и Наталья Белохвостикова в роли Надежды Крупской в фильме &laquo;Надежда&raquo; (1973) Андрей Мягков в роли Владимира Ленина и Наталья Белохвостикова в роли Надежды Крупской в фильме &laquo;Надежда&raquo; (1973)
Народные артисты Андрей Мягков и его супруга Анастасия Вознесенская, 2008 год Народные артисты Андрей Мягков и его супруга Анастасия Вознесенская, 2008 год
Президент России Владимир Путин и актер Андрей Мягков во время церемонии вручения госнаград в Кремле, 2013 год Президент России Владимир Путин и актер Андрей Мягков во время церемонии вручения госнаград в Кремле, 2013 год
Актер Андрей Мягков во время церемонии прощания с Дмитрием Брусникиным, 13 августа 2018 года Актер Андрей Мягков во время церемонии прощания с Дмитрием Брусникиным, 13 августа 2018 года

Адвокат рассказал, кому достанется наследство Андрея Мягкова

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Звездный адвокат Сергей Жорин в интервью iReactor рассказал, кому достанется наследство скончавшегося актера Андрея Мягкова.

Он указал на то, что у Мягкова не осталось детей и нет родители, а значит, в случае отсутствия завещания все наследство достанется супруге как наследнице первой очереди. При этом Анастасия Вознесенская получит наследство в любом случае — даже при наличии завещания, в котором отсутствует ее имя. «Потому что у нее есть право на обязательную долю. Даже если есть завещание, в котором она не указана. Есть такое понятие, как «обязательная доля» — это половина того, что ей причиталось бы, в случае отсутствия завещания», — объяснил юрист.

Без обязательной доли супруг или супруга покойного могут остаться только в случае незаконных действий в отношении наследодателя, уточнил Жорин.

О смерти 82-летнего Андрея Мягкова стало известно 18 февраля. Официальная причина смерти пока не названа. Прощание с Мягковым пройдет 20 февраля в МХТ им. Чехова.

Андрей Мягков с 1965 года служил в театре «Современник», в 1977 году перешел во МХАТ, после раскола которого в 1987 году остался в МХТ им. Чехова. Кинозрителям Андрей Мягков знаком по главным ролям в картинах Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс».

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