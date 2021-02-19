Друг Андрея Мягкова рассказал о возможной причине смерти актера

Друг Андрея Мягкова Георгий Штиль рассказал о том, как перед смертью жил и чувствовал себя артист.

Штиль говорит, что был знаком с артистом около 50 лет, однако ни разу не разговаривал с ним про хобби, семью и деньги. «Андрей сторонился всех этих тем, ему просто не нужно было это с кем-то это обсуждать. Да и не принято у нас как-то лезть в личные дела – хотя, например, я знал, что у него в последние годы возникли сложности с деньгами», — цитирует актера сайт kp.ru.

Однажды Мягков сообщил о проблемах со здоровьем и рассказал, что у него «пошаливает сердце». «Я только потом узнал, что он на тот момент уже давно болел. А вот сейчас, видите, его не стало. Я думаю, эти переживания, эти тревоги тоже сказались на его сердце. Ведь люди, которые все так остро чувствуют и принимают, как правило, долго не живут», — высказался о возможной причине смерти друга Штиль.

О смерти 82-летнего Андрея Мягкова стало известно 18 февраля. Официальная причина смерти пока не названа. Прощание с Мягковым пройдет 20 февраля в МХТ им. Чехова.

Андрей Мягков с 1965 года служил в театре «Современник», в 1977 году перешел во МХАТ, после раскола которого в 1987 году остался в МХТ им. Чехова. Кинозрителям Андрей Мягков знаком по главным ролям в картинах Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс».

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