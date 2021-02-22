Умерла звезда «Семнадцати мгновений весны» Екатерина Градова

На 75-м году жизни умерла звезда фильма «Семнадцать мгновений весны» Екатерина Градова.

Об смерти советской артистки сообщил телеведущий Андрей Малахов на своей странице в Twitter. Ее смерть также подтвердил директор гильдии актеров Союза кинематографистов.

Обстоятельства смерти народной артистки РСФСР пока неизвестны.

Всесоюзная известность к Екатерине Градовой пришла в 1973 году, когда она сыграла радистку Кэт в телефильме Юлиана Семенова «Семнадцать мгновений весны». Позже сыграла в телефильме «Место встречи изменить нельзя». Служила в Московском академическом театре сатиры.

Первым супругом Градовой был актер Андрей Миронов. В браке они провели пять лет, с 1971 по 1976 год, у них родилась дочь Мария Миронова — сейчас народная артистка России.