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Новости культуры

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Кадр из клипа группы Little Big&nbsp;- Everyday I'm drinking Кадр из клипа группы Little Big&nbsp;- Everyday I'm drinking
Анна Кастельянос Анна Кастельянос
Кадр из клипа группы Little Big&nbsp;- Everyday I'm drinking Кадр из клипа группы Little Big&nbsp;- Everyday I'm drinking
Олег Яковлев, Анна Кастельянос и Юля Волкова Олег Яковлев, Анна Кастельянос и Юля Волкова
Анна Кастельянос и Леонид Ярмольник Анна Кастельянос и Леонид Ярмольник
Анна Кастельянос Анна Кастельянос
Кадр из клипа группы Little Big&nbsp;- Everyday I'm drinking Кадр из клипа группы Little Big&nbsp;- Everyday I'm drinking
Анна Кастельянос и Дана Борисова Анна Кастельянос и Дана Борисова
Анна Кастельянос и Сергей Зверев Анна Кастельянос и Сергей Зверев
Анна Кастельянос Анна Кастельянос
Анна Кастельянос Анна Кастельянос

Названа предварительная причина смерти экс-участницы Little Big

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Названа предварительная причина смерти экс-участницы российской группы Little Big Анны Кастельянос, сообщает РЕН ТВ.

Предположительно, 39-летняя артистка могла скончаться в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности. Обстоятельства смерти Кастельянос выясняются.

Тело женщины обнаружила 1 марта волонтер. Она пришла навестить имевшую третью группу инвалидности артистку, поскольку та почти не вставала с постели из-за болей в спине. Знакомые Кастельянос рассказали, что она не жаловалась на проблемы со здоровьем.

Ранее СМИ сообщали, что смерть Анны Кастельянос могла быть насильственной.

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