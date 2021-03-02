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Новости культуры

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Московский цирк Никулина на Цветном бульваре, 2013 год Московский цирк Никулина на Цветном бульваре, 2013 год

В Цирке Никулина акробат упал из-под купола

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Воздушный акробат Игорь Белый упал из-под купола в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря цирка.

В цирке уточнили, что инцидент произошел 1 марта вчера на репетиции номера «Подкидные доски» под руководством Дмитрия Соколова.

Во время репетиции артисты жанра воздушной гимнастики работают со страховкой. «Ребята репетировали трюк, который они делают уже много лет, — это когда артиста забрасывают на кресло, которое находится на высоте метров восьми. Но они делали имитацию финального номера, просто выкидывали его с доски, и где-то на высоте двух метров лопнул страховочный карабин, и Игорь Белый упал в манеж», — объяснил собеседник агентства.

В результате падения артист сломал руку.

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