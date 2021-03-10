Музыкант Фаррелл Уильямс открыл свой отель в стилистике фильмов Уэса Андерсона

Американский музыкант и продюсер Фаррелл Уильямс открыл в Майями первый собственный отель. Об этом сообщает Hypebeast.
Отель, который был построен в рамках совместного проекта с предпринимателем Дэвидом Грутманом, был назван Goodtime.
Сам музыкант отметил, что пребывание в его отеле будет сравнимо с попаданием в фильм режиссера Уэса Андерсона, который снял фильм «Отель Гранд Бутапешт».
По данным издания, строительство отеля Goodtime заняло почти три года. Бронирование номеров для туристов станет доступным с апреля.
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