«Манижа — это соль»: участница «Евровидения» от России ответила хейтерам

Певица Манижа Сангин (Manizha) опубликовала на YouTube пародийное «расследование» в ответ на хейтерские комментарии, которые она получает из-за участия в «Евровидении».

Ролик называется «Может ли это представлять Россию на Евровидении?». В кадре артистка в роли ведущей телепередачи просит эксперта высказать мнение о Маниже. «Лабораторные исследования костей показали, что Манижа — не просто нерусская. Она вообще не человек. Манижа — это соль», — говорит подставной ученый.

Ранее Манижа в интервью телеведущей Ксении Собчак в передаче «Док-ток» пожаловалась на интернет-травлю, развернувшуюся после того, как она прошла национальный отбор на международный песенный конкурс «Евровидение». Девушке указывали на ее таджикское происхождение и критиковали ее песню Russian Woman.

Конкурс «Евровидение» должен пройти 18—22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. При этом организаторы заявили, что сам конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят.