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Харви Вайнштейн Харви Вайнштейн

Харви Вайнштейн обжаловал приговор по делу об изнасиловании

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Защита голливудского продюсера Харви Вайнштейна, который отбывает срок за преступления сексуального характера, обжаловала приговор и потребовала проведения нового суда по его делу, передает CNBC.

Как рассказал телеканалу адвокат продюсера Артур Айдала, защитники уже подали соответствующую апелляцию в Верховный суд Манхэттена.

По его словам, речь идет 166-страничном документе, который демонстрирует «несколько серьезных ошибок, допущенных в ходе судебного процесса».

Отмечается, что адвокаты кинодеятеля называют семь причин для отмены его приговора. Среди них — нарушение прав Вайнштейна на рассмотрение своего дела беспристрастным жюри. По словам юристов, председатель суда отказался отклонить кандидатуру присяжного, который написал автобиографическую книгу о «сексуальном хищничестве пожилых мужчин» и лгал о ее содержании во время отбора жюри.

Как сообщил Айдала, защита утверждает, что судья первой инстанции пренебрегал главными принципами нью-йоркского права и нарушил конституционные права Вайнштейна.

«Мы уверены, что Апелляционная палата сочтет эти вопросы достаточно серьезными, чтобы потребовать отмены приговора», — сказал другой адвокат продюсера Барри Каминс.

Громкий скандал вокруг Вайнштейна разгорелся в 2017 году. Более 80 женщин обвинили его в сексуальных домогательствах, в их числе — известные актрисы. В марте 2020 года голливудского продюсера Харви Вайнштейна признали виновным в двух сексуальных преступлениях и приговорили к 23 годам лишения свободы.

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