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Новости культуры

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Рудольф Фурманов Рудольф Фурманов

Умер основатель «Русской антрепризы» Рудольф Фурманов

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Народный артист России, театральный продюсер и режиссер, основатель петербургского театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова Рудольф Фурманов скончался на 83-м году жизни.

О смерти Фурманова рассказал в Twitter главный редактор «Эха Москвы» в Петербурге Валерий Нечай. По его словам, в последние месяцы режиссер болел. «Полгода по больницам», — уточнил он, не называя причину смерти артиста.

Рудольф Фурманов родился в 1938 году, снялся в фильмах «Собака на сене», «Цирк сгорел, и клоуны разбежались», сериале «Бандитский Петербург».

В 1988 году основал театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова, руководил учреждением культуры и играл в спектаклях.

Также в 2010 году основал Российскую национальную актерскую премию имени Андрея Миронова «Фигаро».

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