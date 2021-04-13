«Моральный кодекс» отметит 30-летие концертом со звездами

Группа «Моральный кодекс» выступит в Crocus City Hall в компании звезд, чтобы отпраздновать 30-летие коллектива.

На сцену выйдут Гарик Сукачев, Валерий Сюткин, Дима Билан, Николай Расторгуев, Кристина Орбакайте, Владимир Пресняков, Тамара Гвердцители, Алена Свиридова, Николай Фоменко, Александр Маршал, группы «Тараканы!», «Танцы Минус» и ARTEMIEV и многие другие. Музыканты обещают исполнить все главные хиты команды, представить неожиданные дуэты и новые версии любимых песен.



Формально «Моральный кодекс» был основан в 1989 году бывшими участниками коллективов «Скандал», «Автограф» и «Цветы». Год спустя музыканты стали выступать под современным названием.

Сейчас коллектив готовит к выпуску седьмой студийный альбом.



Юбилейное выступление «Морального кодекса» должно было состояться в ноябре 2020 года, но было перенесено из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. К новой дате музыканты пообещали приготовить для поклонников еще больше сюрпризов и специальных номеров.

Концерт состоится 16 апреля в Crocus City Hall.