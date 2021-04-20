Дочь Трофима ответила на критику выступления в детском «Голосе»

Дочь певца Сергея Трофимова (Трофима) Елизавета ответила на критику своего выступления на шоу «Голос.Дети».

Девочка, которая ранее прошла в финал телепроекта, намерена бороться за победу. «Я знаю, что всегда найдутся люди, которые будут говорить про тебя что-то плохое. Даже если бы папа не был известен, был бы хейт», — цитирует подростка ФАН. На сцене «Голоса» Елизавета подчеркнула, что знает, что о ней говорят неправду.

При этом, признается Лиза, творчество отца ей не близко.

Елизавета впечатлила жюри еще на слепых прослушиваниях. Она пела песню Overjoyed американского соул-певца Стиви Уандера, к ней повернулись все три наставника — Светлана Лобода, Егор Крид и Баста.

После этого ведущий «Голоса» Дмитрий Нагиев вышел на сцену, чтобы объяснить успех участницы. Он спросил у судей, был ли кто-нибудь из них знаком с девочкой, а затем рассказал, чья она дочь. Девочка выбрала своим наставником Крида.