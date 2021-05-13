Умерла актриса Кира Крейлис-Петрова

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Кира Крейлис-Петрова в фильме «Улица полна неожиданностей&raquo; (1957) Кира Крейлис-Петрова в фильме «Улица полна неожиданностей&raquo; (1957)
Кира Крейлис-Петрова в фильме &laquo;Живет на свете женщина&raquo; (1959) Кира Крейлис-Петрова в фильме &laquo;Живет на свете женщина&raquo; (1959)
Кира Крейлис-Петрова в фильме &laquo;Поднятая целина&raquo; (1959) Кира Крейлис-Петрова в фильме &laquo;Поднятая целина&raquo; (1959)
Кира Крейлис-Петрова в фильме &laquo;Зеленые цепочки&raquo; (1970) Кира Крейлис-Петрова в фильме &laquo;Зеленые цепочки&raquo; (1970)
Кира Крейлис-Петрова в фильме &laquo;Память&raquo; (1975) Кира Крейлис-Петрова в фильме &laquo;Память&raquo; (1975)
Кира Крейлис-Петрова в фильме &laquo;Подсудимый&raquo; (1985) Кира Крейлис-Петрова в фильме &laquo;Подсудимый&raquo; (1985)
Кира Крейлис-Петрова в фильме &laquo;Окно в Париж&raquo; (1993) Кира Крейлис-Петрова в фильме &laquo;Окно в Париж&raquo; (1993)
Кира Крейлис-Петрова в сериале &laquo;Санчо с ранчо&raquo; (1997) Кира Крейлис-Петрова в сериале &laquo;Санчо с ранчо&raquo; (1997)
Кира Крейлис-Петрова в сериале &laquo;Улицы разбитых фонарей. Менты-1. Напиток для настоящих мужчин&raquo; (1998) Кира Крейлис-Петрова в сериале &laquo;Улицы разбитых фонарей. Менты-1. Напиток для настоящих мужчин&raquo; (1998)
Кира Крейлис-Петрова в сериале &laquo;Улицы разбитых фонарей-2&raquo; (1998-1999) Кира Крейлис-Петрова в сериале &laquo;Улицы разбитых фонарей-2&raquo; (1998-1999)
&laquo;Женская логика-4&raquo; (2004) &laquo;Женская логика-4&raquo; (2004)
Кира Крейлис-Петрова в сериале &laquo;Опера-2. Хроники убойного отдела&raquo; (2006) Кира Крейлис-Петрова в сериале &laquo;Опера-2. Хроники убойного отдела&raquo; (2006)
Кира Крейлис-Петрова в сериале &laquo;Гаишники&raquo; (2007-2010) Кира Крейлис-Петрова в сериале &laquo;Гаишники&raquo; (2007-2010)
Кира Крейлис-Петрова в сериале &laquo;История зечки&raquo; (2009) Кира Крейлис-Петрова в сериале &laquo;История зечки&raquo; (2009)
Кира Крейлис-Петрова в сериале &laquo;Агент особого назначения-3&raquo; (2012) Кира Крейлис-Петрова в сериале &laquo;Агент особого назначения-3&raquo; (2012)

Умерла актриса Кира Крейлис-Петрова

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Заслуженная артистка России Кира Крейлис-Петрова скончалась 12 мая в возрасте 89 лет, сообщает Александринский театр.

Актриса пришла в Александринский театр в 1980 году и прослужила в нем более 30 лет, уйдя из труппы в 2011 году.

Среди ее ролей — Ляпкина-Тяпкина и Арина Пантелеймоновна в спектаклях Валерия Фокина «Ревизор» (2002) и «Женитьба» (2008), Антоновна («Дети солнца», 1980), Халида («Тринадцатый председатель», 1980), Трефена («Над светлой водой» 1980), Сильвия и М-м Кутюр («Отец Горио», 1982), Анисимовна («Из жизни деловой женщины», 1982), Урсула («Много шуму из ничего», 1982), Бальзаминова («Женитьба Бальзаминова», 1984), Маланья («Не все коту масленица», 1991) и др.

В 1991 году в театре поставили спектакль по пьесе Киры Петровой «Под звуки оркестра». В постановке она сыграла жестокую уголовницу, оказавшуюся в доме для престарелых. Была автором-исполнителем фельетонов, монологов, скетчей, участницей множества концертов.

До Александринского театра Крейлис-Петрова сыграла более 70 ролей в ТЮЗе им. А.А. Брянцева.

Снималась в телесериалах «Улицы разбитых фонарей», «Русские страшилки», «Вовочка», фильме «Окно в Париж».

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