Маргарита и следователь Швецова: 45 лет Анне Ковальчук

Актрисе Анне Ковальчук 15 июня исполняется 45 лет. Она родилась в ГДР в семье военного, в школу ходила в Ленинграде. Первую роль в кино сыграла в 1998 году в лирическом фильме «Любовь зла».

Всероссийскую популярность Ковальчук получила благодаря сериалу «Тайны следствия», который начали показывать в 2001 году. Всего вышел 21 сезон сериала, на днях стартовали съемки 22-го сезона. В нем Ковальчук играет роль следователя прокуратуры, в последних сезонах ее персонаж перешел на работу в СКР.

В 2005 году Анна Ковальчук сыграла главную роль в «Мастере и Маргарите» режиссера Владимира Бортко – по одноименному роману Михаила Булгакова. Ради роли Маргариты актриса согласилась сыграть обнаженной – для сцены с полетом ведьм на Лысую гору. Кроме того, в фильме «Адмиралъ» в 2008 году она исполнила роль жены Колчака — Софьи Федоровны.

Ковальчук имеет звания Народной и Заслуженной артистки Российской Федерации. За роль следователя она получила медаль «За содействие» от Следственного комитета РФ. С 2018 года Анна ведет детскую передачу «Тайны сказок» на православном телеканале «Спас».