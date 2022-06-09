Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Путин отменил требование к экспортерам продавать 50% валютной... 14:18
Назван самый востребованный у российских пиратов фильм 14:18
Легкоатлетка Лебедева назвала существенным вклад Трусовой... 14:17
Защита обвиняемого по делу MH17 россиянина зачитала последнее... 14:15
Корпорация Kering планирует удвоить продажи Saint Laurent 14:13
Аудиосервис «Звук» запустил серию концертов в рамках... 14:13
В Евросоюзе призвали не покупать у России зерно, вывезенное... 14:13
Минобороны России показало кадры работы боевых расчетов... 14:08
Географы из МГУ выяснили, что дорожная пыль повышает риск... 14:08
На дорогах Москвы появились автомобили с новой серией... 14:08
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Фото

От украинской заправки до флага Бангладеш: на что похож логотип «нового Макдоналдса»

Новая сеть предприятий быстрого обслуживания, которая пришла на смену McDonald's, выбрала себе логотип.

В пресс-службе компании пояснили, что на нем изображены главные символы ресторана – две палочки картошки-фри желтого цвета и желто-оранжевый бургер. Сам логотип расположен на зеленом фоне, что «символизирует качество продукции и обслуживания, к которому привыкли гости».

Однако пользователи соцсетей восприняли новую торговую марку «в штыки». Многие даже заподозрили ее разработчиков в плагиате.

Например, логотип похож на флаг Бангладеш. Они отличаются только наличием двух картофелин на эмблеме новой сети ресторанов.

Кроме того, новый торговый знак напоминает логотипы украинской сети заправок Wog, Adidas, международной компании по управлению гостиничными сетями Marriott, социальной сети Now и американской компании Warner Music Group.

На что похож логотип «нового Макдональдса» — в фотогалерее «Газеты.Ru»

Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 106-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 106-й день
«Репрессивные методы». В России предложили наказывать студентов-целевиков за плохие оценки
В Минобрнауки предложили ввести ответственность за низкую успеваемость студентов-целевиков
Какие автомобили продолжают поставлять в Россию
Автодилеры рассказали, какие машины все еще можно заказать в РФ
Песков оценил слова Делимханова о сроках окончания военной операции
В России предложили индексировать зарплату чаще раза в год
В Совфеде назвали «мелочной опекой» попытку контролировать обучение студентов-целевиков
Россия и Китай увеличили товарооборот почти на 30% за пять месяцев 2022 года
Новости
Путин отменил требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки
Назван самый востребованный у российских пиратов фильм
Легкоатлетка Лебедева назвала существенным вклад Трусовой в популяризацию прыжков в длину
Защита обвиняемого по делу MH17 россиянина зачитала последнее слово
Корпорация Kering планирует удвоить продажи Saint Laurent
Аудиосервис «Звук» запустил серию концертов в рамках проекта «СТУДИО»
В Евросоюзе призвали не покупать у России зерно, вывезенное с Украины
Все новости
«Наш народ немного обижен всем миром»: интервью с группой NLO
Участник группы NLO заявил, что их хотели отправить на «Евровидение» от России
«Даже из дешевого кофе можно сделать вкусный напиток»: советы от бариста
Бариста рассказал, зачем нужно добавлять в кофе щепотку соли
«Мир фактически обнулился»: спецпредставитель Путина заявил о конце глобализации
Спецпредставитель Путина Дмитрий Песков предложил России стать «островом» технологий
«Пьяные автобусы» и «синие комнаты». Как работают заграничные вытрезвители
Где приходят в себя алкоголики других стран, и чем их «трезвяки» отличаются от российских
Лолита сбросила вес благодаря эндокринологу, Ида Галич — после родов: 6 экстремально похудевших звезд
6 актрис и актеров, которым удалось похудеть за короткий срок
Все зомби одинаковы. Весь киберпанк — неоновый
Тест: угадайте игру по скриншоту
«Я — Бог»: Канье Уэсту — 45
Тест: угадайте, эта игрушка для ребенка или для взрослых
Отличите детскую игрушку от товара из секс-шопа
Нечем торговать: партнеры Huawei закрывают магазины в России
РБК: партнеры Huawei начали закрывать торговые точки в России
В ДНР сменили правительство. Премьером стал чиновник из Москвы
Пушилин назначил экс-сотрудника Минпромторга России Хоценко премьером ДНР
«Буду следить за здоровьем пострадавшего»: Миронов попал в ДТП
Миронов пообещал помочь курьеру, которого сбил водитель его служебного авто
Туристическая Россия: Арзамас, Дивеево и Саров объединят для путешественников
Как изменится знаменитый кластер Нижегородской области
«Сувалкский коридор — страшный сон для НАТО. А России он не нужен в упор»
Почему коридор из Белоруссии в Калининград пугает США и Европу

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+