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Чаепитие, гвардейцы и Наоми Кэмпбелл: в Лондоне прошло шествие в честь Елизаветы II

Торжества по случаю Платинового юбилея — 70-летия царствования Елизаветы II — завершились сегодня в Лондоне масштабным карнавальным шествием. Маршрут его повторил тот, по которому шла процессия во время коронации Елизаветы II в июне 1953 года: участники прошли от здания Королевской конной гвардии по улице Уайтхолл к Адмиралтейской арке — и затем вниз по улице Мэлл к Букингемскому дворцу.

Шествие было разделено на четыре части: процессия «Ради королевы и страны» представляла собой военный парад, «Время нашей жизни» стало иллюстрацией 70-летней истории Великобритании, часть под названием «Давайте праздновать» была изложением биографии самой королевы, а «Счастливые и прославленные» оказались музыкальной постановкой. Шествие продолжалось два с половиной часа и завершилось выходом Елизаветы II вместе с семьей на балкон и всеобщим исполнением гимна «Боже, храни королеву».

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