Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Украинские депутаты упростят себе выезд за границу 11:51
Минобороны РФ сообщило об уничтожении трех украинских беспилотников... 11:50
Диетологи порекомендовали не есть после 15:00, чтобы похудеть 11:46
Президент Казахстана Токаев 3 июня выступит с обращением 11:45
Российские снайперы на Украине работают «не по классике» 11:43
В Свердловской области подросток утонул после прыжка в озеро 11:42
Максим Галкин объяснил, почему отказался от всех званий в России 11:42
Лена Катина призналась, что уже много лет не общается с Юлей... 11:42
Чемпионка ОИ-2004 Лебедева: фантастических результатов от Трусовой... 11:41
В Госдуме предложили снизить стоимость коммуналки на 50%... 11:41
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Фото

Последствия пожара в БЦ «Гранд Сетунь плаза» в Москве

На западе Москвы потушили крупный пожар бизнес-центр «Гранд Сетунь плаза». В здании могут еще находиться люди, идет проверка. Ранг сложности пожара был повышен до максимального, горели первые этажи здания.

Площадь пожара составила 1 000 кв. м. На месте задействованы 180 человек и 41 единица техники, сообщили в МЧС. Проводится эвакуация. Пожарные запросили на место 15 машин скорой помощи.

Новый глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл на место происшествия, там же находится и его заместитель Илья Денисов. Движение по примыкающим к бизнес-центру улицам ограничено.

Кадры с места событий — в фотогалерее «Газеты.Ru».

Скопировать ссылку
Картина дня
Пожар в московском бизнес-центре: спасатели выводят людей с верхних этажей
Пожару в БЦ «Гранд Сетунь Плаза» в Москве присвоили максимальный 5-й уровень сложности
Военная операция на Украине. День 100-й
Онлайн-трансляция событий, связанных с военной операцией РФ на Украине — 100-й день
Три выстрела из пистолета с глушителем. Что известно об убийстве на Комсомольском проспекте
СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве бизнесмена из Армении в центре Москвы
Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России
Работники горящего в Москве БЦ рассказали, что пожарные выходы в здании были заблокированы
Europe 1: под Харьковом убит воевавший на стороне Киева французский наемник
Суд Коломбо запретил самолету «Аэрофлота» покидать Шри-Ланку
Новости
Украинские депутаты упростят себе выезд за границу
Минобороны РФ сообщило об уничтожении трех украинских беспилотников в ДНР и под Харьковом
Диетологи порекомендовали не есть после 15:00, чтобы похудеть
Президент Казахстана Токаев 3 июня выступит с обращением
Российские снайперы на Украине работают «не по классике»
В Свердловской области подросток утонул после прыжка в озеро
Максим Галкин объяснил, почему отказался от всех званий в России
Все новости
Россияне снова пошли за кредитами
Экономисты предсказали рост долгов россиян во второй половине 2022 года
«Регулировать дистанцию будет Украина»: США не стали ограничивать радиус действия РСЗО HIMARS
Зампред Совбеза РФ Медведев заявил об ударах по центрам принятия решений в случае атаки Украины
В России создали первый в мире суперкомпьютер с «интуицией»
В МГТУ им. Баумана разработали суперкомпьютер, находящий неочевидные связи
«Руки Вверх» или «Отпетые мошенники»? Вспомните, чей это клип!
Угадайте российского исполнителя по стоп-кадру из клипа 90-х
Россия, Украина, Турция и ООН придумали, как вывезти зерно из заминированных портов
Постпред России при ООН Небензя заявил, что для вывоза зерна Украина должна разминировать порты
Венгрия вывела патриарха Кирилла из-под санкций. Чего добивается Будапешт?
В МГИМО объяснили решение Венгрии заблокировать санкции ЕС против патриарха Кирилла
Дети, гвардейцы и авиашоу: как Елизавета II отмечает Платиновый юбилей
«Сократим закупки нефти на 92%»: США и Евросоюз ввели новые санкции против России
Минфин США ввел санкции против представителя МИД Захаровой и российских министров
Тест: Сможете ли вы прийти на ужин к Елизавете II и не опозориться?
Проверьте свое знание королевского протокола для гостей Букингемского дворца
Хоррор со звездой «Чернобыля», лауреат Канн и пожилой Бандерас: 10 главных кинопремьер июня
Что смотреть в кино в июне 2022 года
«Через неделю-другую вернется»: Явлинский покинул Россию
Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский улетел в Лондон через Дубай
Туристическая Россия: Арзамас, Дивеево и Саров объединят для путешественников
Как изменится знаменитый кластер Нижегородской области
«Немецким военным жалко отдавать Украине системы IRIS-T, это новейшее оружие»
Военный эксперт Белоусов назвал три проблемы с поставками Киеву немецких систем ПВО IRIS-T

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+