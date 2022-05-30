Назад в будущее: DeLorean возвращается спустя 40 лет

Спустя почти 40 лет после выпуска легендарной модели DMC-12 (той самой из трилогии «Назад в будущее») американская компания DeLorean Motor Company (DMC) представила преемника — электрокар Alpha5.

Пока обнародован лишь концепт автомобиля, но представители DMC утверждают, что серийный выпуск практически не будет отличаться от прототипа. Главная деталь, которую сохранили создатели — легендарные двери «крылья чайки».

Разработкой дизайна электрокара занималась итальянская компания ItalDesign, которая создавала образ «машины из будущего».

Электрический фастбэк вмещает четырех человек. Технические показатели новой модели пока не разглашаются. В компании лишь рассказали, что от 0 до 100 км/час DeLorean Alpha5 сможет разогнаться за 3 секунды, максимальная скорость составит 250 км/час, а запас хода около 480 км.

При этом нынешняя DeLorean Motor Company не имеет отношения к оригинальной одноименной компании, которая была основана в 1975 году инженером Джоном Делореаном.

Новую фирму основал автомеханик Стивен Винн в 1995 году. Он выкупил права на обанкротившуюся марку и занимался реставрацией и техобслуживанием классической DMC-12. При этом о разработке современной «машины из будущего» стало известно в 2020 году.

Как выглядит новый DeLorean и как он смотрится в сравнении с классическим DMC-12 — в фотогалерее «Газеты.Ru»