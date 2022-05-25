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Последняя высотка Сталина: 65 лет назад в Москве открылась гостиница «Украина»

25 мая 1957 года состоялось торжественное открытие гостиницы «Украина» на Дорогомиловской набережной. «Украина», которую построили за 4 года, была тогда крупнейшей в Европе гостиницей — в ней насчитывалось 1026 номеров. Здание возводили ускоренными темпами, чтобы успеть к Международному фестивалю молодежи и студентов, проведение которого было запланировано на 1957 год. Отель расположился в седьмой и последней из построенных сталинских высоток в Москве.

Здание возведено в стиле «сталинский ампир» и состоит из трех корпусов. Центральный насчитывает 34 этажа, а его высота составляет 206 метров, включая 73-метровый шпиль. А в боковых корпусах дома находятся 250 квартир.

«Украина» считалась шикарной и престижной. Она была ориентирована, в первую очередь, на иностранцев. В здании имелась система кондиционирования и пылеудаления, была собственная телефонная станция, а также почта, телеграф, сберкасса, несколько магазинов и кафе.

В 2005 году здание гостиницы приватизировали, к 2010 году реконструировали, после чего гостиница открылась под новым названием — «Рэдиссон Ройал, Москва». В январе 2019 года отель присоединился к бренду Radisson Collection под управлением Radisson Hotel Group.

Гостиница «Украина» сквозь годы — в фотогалерее «Газеты.Ru»

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